"Il mérite des adieux à la hauteur de son talent" : c'est confirmé, Vincent Janssen va quitter l'Antwerp !

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
"Il mérite des adieux à la hauteur de son talent" : c'est confirmé, Vincent Janssen va quitter l'Antwerp !
Photo: © photonews
Deviens fan de Antwerp! 2889

Une page se tourne à l'Antwerp. Dans la presse néerlandophone, le directeur sportif Marc Overmars a confirmé le départ de Vincent Janssen à l'issue de la saison. L'attaquant néerlandais était arrivé en provenance de Monterrey en 2022.

Si la fin de saison de l'Antwerp, avant-dernier des Europe Play-Offs, tourne à la Bérézina, les hommes de... Faris Haroun, qui a remplacé Joseph Oosting la semaine dernière, ont joué un grand rôle dans la course au barrage européen en partageant à Genk pendant la victoire du Standard à Westerlo. Le premier partage des Anversois dans ces Play-Offs 2, où ils restaient sur un bilan de trois victoires et cinq défaites.

Un bon résultat qui ne changera rien au constat global, au Bosuil, où cette saison est logiquement jugée comme catastrophique et où de nombreux changements vont être opérés pendant l'été. Overmars et le propriétaire Paul Gheysens envisagent une refonte totale du noyau pour revenir rapidement sur le devant de la scène.

L'exode annoncé prend forme à l'Antwerp

Une quinzaine de joueurs seront en fin de contrat le 30 juin, à l'Antwerp, et ne seront pas prolongés. On parle ici notamment de Dennis Praet, mais aussi de Gyrano Kerk et de Zeno Van den Bosch, estimé à 8 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt, mais sur le point de quitter le club gratuitement.

La situation était encore incertaine concernant Vincent Janssen, qui exprimait son envie de prolonger son contrat au sein du Great Old, mais qui devait pour cela accepter une baisse de salaire considérable. Une contrainte difficile à accepter pour l'attaquant de 31 ans, courtisé depuis plusieurs mercatos par des clubs non européens, proposant des émoluments intéressants.

Marc Overmars confirme que Vincent Janssen quittera l'Antwerp en fin de saison

Une situation qui a cependant trouvé sa conclusion, peut-on lire dans les colonnes de nos confrères néerlandophones de Het Gazet van Antwerpen et de Het Nieuwsblad. Et elle est limpide : Vincent Janssen quittera bien l'Antwerp en fin de saison, comme bon nombre de ses coéquipiers. C'est même Marc Overmars qui l'avoue sans détour, en lui promettant un hommage digne de ce nom.

"Il a grandement contribué aux nombreux trophées remportés et mérite des adieux à la hauteur de son talent", a déclaré le directeur sportif du Matricule 1 concernant le capitaine anversois, auteur de treize buts et de sept passes décisives cette saison dans une équipe pourtant à la dérive, qui a enchaîné les contre-performances et dont les derniers espoirs sont anéantis depuis déjà plusieurs semaines.

Un avenir au Moyen-Orient ou en MLS ?

Ayant repris le brassard à la retraite de Toby Alderweireld, Vincent Janssen disputera samedi soir contre Westerlo son 173e et dernier match sous les couleurs de l'Antwerp. Sélectionné à vingt-deux reprises avec l'équipe nationale néerlandaise (sept buts), Janssen aura trouvé le chemin des filets à 64 reprises et aura remporté le doublé Coupe-championnat avec les Anversois.

Son avenir est évoqué au Moyen-Orient, notamment à Dubaï, ainsi qu'en Major League Soccer. Après une carrière pleine sur le plan sportif, lors de laquelle il aura notamment porté les couleurs de Feyenoord, Tottenham et du Fenerbahçe avant de débarquer dans le nord de notre pays, Vincent Janssen semble donc se diriger vers une (dernière ?) aventure lucrative, bien loin de l'Europe.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 2
Play-offs 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Vincent Janssen

Plus de news

Des nouvelles de Henry Lawrence, forfait pour Westerlo - Standard : "On pensait qu'il pourrait jouer"

Des nouvelles de Henry Lawrence, forfait pour Westerlo - Standard : "On pensait qu'il pourrait jouer"

21:20
Il n'a pas traîné : Frédéric Taquin très proche de retrouver un poste après son départ de la RAAL

Il n'a pas traîné : Frédéric Taquin très proche de retrouver un poste après son départ de la RAAL

21:00
Blessé, un Belgo-Congolais va manquer la Coupe du monde avec la RDC

Blessé, un Belgo-Congolais va manquer la Coupe du monde avec la RDC

20:30
1
Timothé Nkada et les Rouches à 180 minutes du rêve européen : "On veut marquer le Standard de notre empreinte" Interview

Timothé Nkada et les Rouches à 180 minutes du rêve européen : "On veut marquer le Standard de notre empreinte"

19:00
1
Après quatre échecs d'affilée, est-ce déjà la dernière chance d'Edward Still ?

Après quatre échecs d'affilée, est-ce déjà la dernière chance d'Edward Still ?

19:40
Vincent Kompany a oublié le trophée de la Bundesliga dans sa cuisine : sa femme intervient

Vincent Kompany a oublié le trophée de la Bundesliga dans sa cuisine : sa femme intervient

19:25
Clap de fin à domicile : les cinq matchs au Mambourg qui ont fait la saison de Charleroi

Clap de fin à domicile : les cinq matchs au Mambourg qui ont fait la saison de Charleroi

17:30
1
Un joueur de Manchester City vers un transfert au Bayern de Vincent Kompany cet été ?

Un joueur de Manchester City vers un transfert au Bayern de Vincent Kompany cet été ?

18:40
Ivan Leko a un message clair pour ses joueurs : "Quand vous pensez être plus intelligent que les autres..."

Ivan Leko a un message clair pour ses joueurs : "Quand vous pensez être plus intelligent que les autres..."

18:20
"Je n'ai jamais vécu une saison où j'ai autant appris qu'avec lui" : un jeune Bavarois encense Vincent Kompany

"Je n'ai jamais vécu une saison où j'ai autant appris qu'avec lui" : un jeune Bavarois encense Vincent Kompany

18:00
Unai Emery pourrait entrer encore un peu plus dans l'histoire : "L'Europe compte énormément pour moi"

Unai Emery pourrait entrer encore un peu plus dans l'histoire : "L'Europe compte énormément pour moi"

17:00
Malgré peu de temps de jeu en club, Theo Bongonda n'a jamais douté quant à sa participation au Mondial

Malgré peu de temps de jeu en club, Theo Bongonda n'a jamais douté quant à sa participation au Mondial

16:30
"Seuls ceux qui sont prêts à tout donner seront de la partie" : Jérémy Taravel envoie un message à ses joueurs

"Seuls ceux qui sont prêts à tout donner seront de la partie" : Jérémy Taravel envoie un message à ses joueurs

16:00
Felice Mazzù sur le départ ? "J'ai lu les rumeurs, mais..." Réaction

Felice Mazzù sur le départ ? "J'ai lu les rumeurs, mais..."

15:30
2
Remco Evenepoel célèbre le titre d'Arsenal à l'entraînement : "Allez les Gunners"

Remco Evenepoel célèbre le titre d'Arsenal à l'entraînement : "Allez les Gunners"

15:00
Des moqueries en Belgique à la Coupe du Monde 2026 : Igor Thiago nous a donné tort

Des moqueries en Belgique à la Coupe du Monde 2026 : Igor Thiago nous a donné tort

14:30
3
Faris Haroun satisfait après le partage de l'Antwerp ? "Ils ont montré qu'ils avaient des qualités"

Faris Haroun satisfait après le partage de l'Antwerp ? "Ils ont montré qu'ils avaient des qualités"

11:20
OFFICIEL : Edward Still est le nouvel entraîneur de la RAAL La Louvière

OFFICIEL : Edward Still est le nouvel entraîneur de la RAAL La Louvière

14:06
1
La RDC se rendra bien aux États-Unis pour disputer le Mondial malgré l'épidémie d'Ebola

La RDC se rendra bien aux États-Unis pour disputer le Mondial malgré l'épidémie d'Ebola

13:30
Seulement un "léger coup", et pourtant Roméo Lavia est à nouveau absent du groupe de Chelsea

Seulement un "léger coup", et pourtant Roméo Lavia est à nouveau absent du groupe de Chelsea

13:00
"À 4-0, j'ai coupé ma télé : j'en avais assez vu..." : Anthony Moris s'exprime sur la lourde défaite de l'Union

"À 4-0, j'ai coupé ma télé : j'en avais assez vu..." : Anthony Moris s'exprime sur la lourde défaite de l'Union

12:30
Le Zèbre de la saison sera-t-il encore là à la reprise ? Charleroi face à l'une de ses priorités de l'été Analyse

Le Zèbre de la saison sera-t-il encore là à la reprise ? Charleroi face à l'une de ses priorités de l'été

11:00
Anderlecht-Standard en barrages pour l'Europe ? Le scénario se précise... et le Lotto Park serait sous tension

Anderlecht-Standard en barrages pour l'Europe ? Le scénario se précise... et le Lotto Park serait sous tension

11:40
"J'ai hâte d'y être" : Youri Tielemans prend la parole avant la finale de l'Europa League

"J'ai hâte d'y être" : Youri Tielemans prend la parole avant la finale de l'Europa League

12:00
Josué Homawoo donne de ses nouvelles après son opération

Josué Homawoo donne de ses nouvelles après son opération

10:00
1
Anderlecht voudrait faire revenir Guillaume Gillet à Neerpede

Anderlecht voudrait faire revenir Guillaume Gillet à Neerpede

10:30
2
OFFICIEL : La Gantoise offre un contrat professionnel à un pur talent du centre de formation né en 2011

OFFICIEL : La Gantoise offre un contrat professionnel à un pur talent du centre de formation né en 2011

09:30
1
🎥 Leandro Trossard célèbre le titre de champion de Premier League avec ses coéquipiers

🎥 Leandro Trossard célèbre le titre de champion de Premier League avec ses coéquipiers

09:00
"Le Standard, n'en parlons même plus" : un ancien Diable Rouge charge les grands clubs belges

"Le Standard, n'en parlons même plus" : un ancien Diable Rouge charge les grands clubs belges

07:30
4
Un cadre de Saint-Trond sur le départ ? Il a peut-être déjà disputé son dernier match

Un cadre de Saint-Trond sur le départ ? Il a peut-être déjà disputé son dernier match

08:30
Le plan de Rudi Garcia pourrait s'écrouler : un seul joueur est irremplaçable avec les Diables Rouges Analyse

Le plan de Rudi Garcia pourrait s'écrouler : un seul joueur est irremplaçable avec les Diables Rouges

08:00
2
Genk offre la première place des Europe Play-Offs au Standard après un nouveau faux pas contre l'Antwerp

Genk offre la première place des Europe Play-Offs au Standard après un nouveau faux pas contre l'Antwerp

22:45
9
Le Club de Bruges peut y croire : l'Inter Milan aurait pris une décision importante pour Aleksandar Stankovic Analyse

Le Club de Bruges peut y croire : l'Inter Milan aurait pris une décision importante pour Aleksandar Stankovic

07:00
Vincent Euvrard a bien raison d'être fier : "Il faut un peu de chance, mais on l'attire en donnant tout" Interview

Vincent Euvrard a bien raison d'être fier : "Il faut un peu de chance, mais on l'attire en donnant tout"

23:29
Saïd, Abid, Nkada, un trio infernal : les notes des joueurs du Standard après la victoire à Westerlo Analyse

Saïd, Abid, Nkada, un trio infernal : les notes des joueurs du Standard après la victoire à Westerlo

23:15
2
Le très gros coup du Standard : les Rouches s'imposent et prennent, seuls, la tête des Europe Play-Offs !

Le très gros coup du Standard : les Rouches s'imposent et prennent, seuls, la tête des Europe Play-Offs !

22:29

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 9
KV Malines KV Malines 21/05 FC Bruges FC Bruges
La Gantoise La Gantoise 21/05 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 21/05 STVV STVV

Play-offs 2

 Journée 9
KRC Genk KRC Genk 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 1-1 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved