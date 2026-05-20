"Il mérite des adieux à la hauteur de son talent" : c'est confirmé, Vincent Janssen va quitter l'Antwerp !

Une page se tourne à l'Antwerp. Dans la presse néerlandophone, le directeur sportif Marc Overmars a confirmé le départ de Vincent Janssen à l'issue de la saison. L'attaquant néerlandais était arrivé en provenance de Monterrey en 2022.

Si la fin de saison de l'Antwerp, avant-dernier des Europe Play-Offs, tourne à la Bérézina, les hommes de... Faris Haroun, qui a remplacé Joseph Oosting la semaine dernière, ont joué un grand rôle dans la course au barrage européen en partageant à Genk pendant la victoire du Standard à Westerlo. Le premier partage des Anversois dans ces Play-Offs 2, où ils restaient sur un bilan de trois victoires et cinq défaites.

Un bon résultat qui ne changera rien au constat global, au Bosuil, où cette saison est logiquement jugée comme catastrophique et où de nombreux changements vont être opérés pendant l'été. Overmars et le propriétaire Paul Gheysens envisagent une refonte totale du noyau pour revenir rapidement sur le devant de la scène.

L'exode annoncé prend forme à l'Antwerp

Une quinzaine de joueurs seront en fin de contrat le 30 juin, à l'Antwerp, et ne seront pas prolongés. On parle ici notamment de Dennis Praet, mais aussi de Gyrano Kerk et de Zeno Van den Bosch, estimé à 8 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt, mais sur le point de quitter le club gratuitement.

La situation était encore incertaine concernant Vincent Janssen, qui exprimait son envie de prolonger son contrat au sein du Great Old, mais qui devait pour cela accepter une baisse de salaire considérable. Une contrainte difficile à accepter pour l'attaquant de 31 ans, courtisé depuis plusieurs mercatos par des clubs non européens, proposant des émoluments intéressants.

Marc Overmars confirme que Vincent Janssen quittera l'Antwerp en fin de saison

Une situation qui a cependant trouvé sa conclusion, peut-on lire dans les colonnes de nos confrères néerlandophones de Het Gazet van Antwerpen et de Het Nieuwsblad. Et elle est limpide : Vincent Janssen quittera bien l'Antwerp en fin de saison, comme bon nombre de ses coéquipiers. C'est même Marc Overmars qui l'avoue sans détour, en lui promettant un hommage digne de ce nom.





"Il a grandement contribué aux nombreux trophées remportés et mérite des adieux à la hauteur de son talent", a déclaré le directeur sportif du Matricule 1 concernant le capitaine anversois, auteur de treize buts et de sept passes décisives cette saison dans une équipe pourtant à la dérive, qui a enchaîné les contre-performances et dont les derniers espoirs sont anéantis depuis déjà plusieurs semaines.

Un avenir au Moyen-Orient ou en MLS ?

Ayant repris le brassard à la retraite de Toby Alderweireld, Vincent Janssen disputera samedi soir contre Westerlo son 173e et dernier match sous les couleurs de l'Antwerp. Sélectionné à vingt-deux reprises avec l'équipe nationale néerlandaise (sept buts), Janssen aura trouvé le chemin des filets à 64 reprises et aura remporté le doublé Coupe-championnat avec les Anversois.

Son avenir est évoqué au Moyen-Orient, notamment à Dubaï, ainsi qu'en Major League Soccer. Après une carrière pleine sur le plan sportif, lors de laquelle il aura notamment porté les couleurs de Feyenoord, Tottenham et du Fenerbahçe avant de débarquer dans le nord de notre pays, Vincent Janssen semble donc se diriger vers une (dernière ?) aventure lucrative, bien loin de l'Europe.