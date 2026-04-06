🎥 Le drapeau de la discorde : Nathan Ngoy fait parler de lui dans le derby du Nord

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Photo: © photonews

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Lille est en pleine euphorie depuis la victoire 3-0 contre Lens dans le derby du Nord. Nathan Ngoy en a profité pour continuer à se faire adopter.

Au Standard, Nathan Ngoy avait déjà particulièrement à coeur de se montrer lors des grands matchs, il avait notamment mis Sclessin dans sa poche avec un but renversant lors d'une victoire 3-2 contre Anderlecht. Il semble vouloir en faire de même à Lille.

Sans avoir marqué les esprits de manière aussi spectaculaire face à Lens, le Diable Rouge est à créditer d'une rencontre très solide, permettant aux siens de s'imposer 3-0 dans ce derby toujours aussi attendu.

Ngoy participe à la fête

Les médias français ne sont pas passés à côté de sa bonne prestation, les supporters non plus. D'autant qu'à l'issue de la rencontre, au milieu des célébrations avec le Stade Pierre Mauroy, Ngoy a encore un peu plus fait monter la température.

L'ancien défenseur s'est muni d'un drapeau sur lequel était écrit 'Fuck Lens' tombé à ses pieds pour le brandir et chauffer encore un peu plus les supporters.

Si sa célébration n'a pas engendré les mêmes réactions que les chants de Christian Luyindama envers Anderlecht ou le drapeau planté dans le rond central par Sébastien Pocognoli après un choc wallon, Nathan Ngoy sera attendu de pied ferme lors du prochain déplacement à Bollaert.

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