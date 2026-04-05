La presse française salue la prestation de Nathan Ngoy : "Il a tenu son rang sur ce derby du Nord"

Nathan Ngoy et Thomas Meunier ont contribué au succès du LOSC contre Lens ce samedi soir. Les deux Diables Rouges ont réalisé une bonne prestation, comme le soulignent plusieurs médias français.

Nathan Ngoy et Thomas Meunier étaient tous deux titulaires dans le derby du Nord, où les Dogues se sont imposés sur le score de 3-0. Hákon Arnar Haraldsson a d'abord ouvert le score sur une passe décisive de Matías Fernández-Pardo (44e). Dans le deuxième acte, Félix Correia a profité d'une erreur de la défense lensoise pour doubler la mise (49e). Fernández-Pardo a planté le dernier but de la rencontre sur penalty (58e).

L'ancien joueur du Standard de Liège, Nathan Ngoy, continue de s'imposer dans l'effectif du LOSC. MaxiFoot lui a attribué la note de 7 sur 10. "Le défenseur central de Lille a tenu son rang sur ce derby du Nord", souligne le média. "Attentif devant Edouard, le jeune talent a dégagé une vraie sérénité dans ses interventions et a été dominateur dans le domaine aérien. Pris par un dribble du Lensois sur l'occasion de l'attaquant en première période, il s'est bien comporté sur l'ensemble de la partie."

En ce qui concerne Thomas Meunier, MaxiFoot lui a donné la note de 6 sur 10 et parle d'une "prestation correcte" : "Sur le plan défensif, le Belge a été attentif sur les montées d'Udol et les déplacements de Saïd. Sans faire de grosses différences, l'ancien Parisien a proposé des solutions dans ses montées et a plutôt bien combiné avec Mukau dans cette zone."

Le Petit Lillois a de son côté donné une meilleure note au latéral belge en lui mettant un 7 sur 10. "L’international belge a été partout dans son couloir droit, arpentant l’aile avec justesse et un volume dont il a le secret, tout en gardant une certaine solidité sur le plan défensif", écrit le média lillois. Nathan Ngoy a reçu, lui, la note de 7,5 sur 10 par Le Petit Lillois. "Le néo-international a confirmé sa très belle forme du moment avec une performance solide et des interventions décisives", précise le média.

Un média plus sévère avec les Diables Rouges



L'Équipe a adressé la note de 7 sur 10 à Thomas Meunier et la note de 6 sur 10 au jeune défenseur central. La Voix du Nord, de son côté, s'est montrée plus sévère avec un 5 sur 10 pour le latéral droit et un 6 sur 10 pour le néo-Diable Rouge.