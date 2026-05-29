Sous le nez de Vincent Kompany : le Barça s'offre un renfort à 80 millions d'euros

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Sous le nez de Vincent Kompany : le Barça s'offre un renfort à 80 millions d'euros

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le FC Barcelone s'offre l'ailier anglais Anthony Gordon pour 80 millions d'euros. Le joueur de 25 ans a signé jusqu'en 2031.

Le FC Barcelone a décidé de frapper fort en s'offrant Anthony Gordon, l'un des joueurs les plus en vue de Newcastle ces derniers mois. À 25 ans, l'international anglais arrive avec l'étiquette de joueur capable d'apporter de la vitesse, du danger et des statistiques.

Marcus Rashfort ne jouera pas au Barça la saison prochaine

Les dirigeants barcelonais cherchaient depuis plusieurs semaines à renforcer leur secteur offensif. Le départ de Robert Lewandowski a laissé un vide dans l'effectif et plusieurs pistes ont été étudiées. Le Barça a également pris une décision concernant Marcus Rashford. Le club catalan ne devrait pas débourser les 30 millions d'euros réclamés pour le conserver.

Le choix s'est porté sur Gordon. Auteur de 17 buts et 5 passes décisives en 46 rencontres cette saison, l'ailier anglais a impressionné en Ligue des champions. Il a trouvé le chemin des filets à dix reprises en douze matchs.

Le Bayern Munich de Vincent Kompany n'a pas réussi à convaincre Newcastle

Pour convaincre Newcastle de le laisser partir, Barcelone aurait accepté de débourser 80 millions d'euros, bonus compris. Il est lié au club jusqu'en 2031. Gordon figurait sur les tablettes du Bayern Munich de Vincent Kompany. Le club allemand appréciait son profil, mais Newcastle n'entendait pas négocier en dessous des 80 millions d'euros réclamés. Une somme que les Bavarois n'étaient pas disposés à atteindre.

La Liga se renforce un peu plus

La Premier League perd l'un de ses talents offensifs les plus en forme au profit de la Liga. Gordon aura la mission de faire oublier certains départs et d'aider Barcelone à retrouver les sommets européens. Ce changement de décor pourrait représenter une étape importante dans la carrière de l'international anglais.

Son club lui a rendu hommage sur X : "Merci pour tout. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite."

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