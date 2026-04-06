"Stassin, à lui seul, c'est le prix de notre club..."

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Lucas Stassin a arraché le match nul pour Saint-Étienne ce samedi en marquant à la 90+7e contre Nancy (1-1). L'entraîneur de l'ASNL, Pablo Correa, a réagi en conférence de presse à la prestation du buteur belge et a souligné un point frappant concernant sa valeur marchande.

"Nous sommes heureux de vivre ce type de match, Saint-Étienne y est pour beaucoup dans l’ambiance ce soir, c’est un club mythique du football français, avec en plus son classement actuel en Ligue 2", a souligné le coach de Nancy en conférence de presse. "Après, sur le match, il y a de la déception car on se fait reprendre dans les arrêts de jeu."

Mais alors qu'a-t-il manqué à Nancy ? "Je ne pense pas que nous ayons manqué de fraîcheur, mais plutôt de malice. Après notre belle entame, il y avait des espaces énormes, notamment en seconde période, et on n’a pas su les saisir. On avait beaucoup travaillé dessus et on n’a pas réussi."

"On voulait les aspirer et aller dans la verticalité du terrain", a-t-il pointé. "En seconde période, nous n’avons pas su refaire ce qui a été bien fait en première mi-temps."

Pablo Correa s'est montré positif : "Quand vous regardez le onze qui termine chez nous, peu de joueurs connaissent la Ligue 2 et vous jouez en plus contre l’équipe la plus performante du moment... Donc faire ce résultat, cela veut dire quelque chose quand même. Je savais mon équipe capable de faire quelque chose contre Saint-Étienne." 

Lucas Stassin vaut plus que l'effectif complet de Nancy


Lucas Stassin n'a pas été irréprochable, mais a finalement égalisé. "Et on comptait aussi un peu sur leur maladresse à l’image de Stassin qui, avant d’égaliser, a raté des choses. Stassin, à lui seul, c’est le prix de notre club... Le football permet d’équilibrer des choses qui parfois sont très déséquilibrées sur le papier." Et en effet, Lucas Stassin est estimé à 15 millions d'euros selon Transfermarkt, tandis que l'effectif complet de l'ASNL est estimé à près de 13 millions d'euros.

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