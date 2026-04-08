Catastrophe pour Leicester City, qui perd 6 points et voit la relégation se rapprocher

Champion d'Angleterre en 2016, Leicester City risque de fêter l'anniversaire du titre de bien triste façon.

Leicester avait été condamné le 5 février dernier par une commission indépendante, pour avoir enfreint les règles financières de l'English Football League (EFL), qui chapeaute plusieurs divisions inférieures du football anglais dont la Championship (D2).

En plus d'infractions aux règles de fair-play financier durant la saison 2023-2024, Leicester City aurait également refusé de transmettre les comptes annuels du club réclamés par la commission. Suite à ces infractions, les Foxes avaient été condamnés à un retrait de 6 points.

Leicester City relégué en D3 pour les 10 ans du titre ?

Le club avait fait appel sur plusieurs bases, mais toutes ont été rejetées par la commission d'appel. La sanction a donc été maintenue après analyse d'une seconde commission, comme l'a communiqué la Premier League.

Cette sanction est une petite catastrophe pour les Foxes, qui se retrouvent ainsi 22e, soit dans la zone de relégation de Championship, avec 41 points. Portsmouth, premier non-relégable, n'est qu'un point devant mais compte un match de moins.



Une relégation en League One serait d'autant plus triste pour Leicester City que le club fêtera en fin de saison les 10 ans de son titre historique et sensationnel de champion d'Angleterre, conquis en 2016.