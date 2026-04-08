International U21, grand espoir du football belge, il rate ses tests physiques en Eredivisie

Que se passe-t-il avec Pierre Dwomoh ? Le milieu de terrain formé à Genk et passé par l'Antwerp a passé des tests physiques à Heerenveen... sans succès.

La carrière de Pierre Dwomoh (21 ans) commence à stagner un peu. Le milieu de terrain a toujours été considéré comme un tout grand talent du football belge, depuis ses premières années au KRC Genk. Passé à l'Antwerp, il y a montré de belles choses.

Après des passages en prêt à Ostende et au RWDM, Dwomoh a signé à Watford en 2024 pour 1 million d'euros. En Championship, il a disputé 12 matchs pour les Bees, mais souffre de nombreux soucis physiques cette saison.

Dwomoh ne signera pas à Heerenveen

Il y a quelques jours, le Nieuwsblad annonçait cependant que Dwomoh allait tenter de se relancer : il était en effet en test à Heerenveen en vue d'un transfert. On ignorait les détails mais il était plausible que Watford laisse filer librement l'international belge U21, en fin de contrat en juin prochain.

Malheureusement, il n'en sera rien : Pierre Dwomoh a raté ses tests au SC Heerenveen, actuel 7e du championnat des Pays-Bas. Ses soucis physiques, qui l'ont empêché de disputer plus d'un match cette saison avec Watford, semblent toujours bien présents.



Dwomoh, particulièrement confiant, s'est déjà signalé par des déclarations osées, assurant notamment que son objectif était de "gagner le Ballon d'Or". Mais avec une seule saison complète (en 23-24) à 21 ans, il semble devoir progressivement remiser ses ambitions au placard.