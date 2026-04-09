Analyse Comment Vincent Kompany donne l'impression que diriger un grand club est simple

Comment Vincent Kompany donne l'impression que diriger un grand club est simple
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Le nom de Vincent Kompany est sur toutes les lèvres en ce moment. Sur le banc, il dégage style, flair et autorité, avec cette capacité rare à rendre le très haut niveau presque simple. Mais quel est son secret ?

Vincent Kompany a vécu une soirée mémorable avec le Bayern ce mardi. Son équipe a battu le Real Madrid sur le score de 2-1 grâce à des buts de Luis Díaz et Harry Kane. Il s’agissait de la 76e victoire de l'ancien Diable Rouge en 100 matchs comme entraîneur du Bayern.

300 buts en 100 matchs comme coach du Bayern

Depuis sa nomination à l’été 2025, il affiche un bilan impressionnant : 76 victoires, 13 matchs nuls et seulement 11 défaites, avec une différence de buts de 302-100. Cela représente une moyenne de 2,41 points par match, identique à celle de Pep Guardiola lors de son passage à Munich.

Historiquement, Vincent Kompany figure parmi les meilleurs entraîneurs du Bayern en termes de points par match. Seuls Hansi Flick (2,53), qui a offert un triplé au club, et Jupp Heynckes (2,49 lors de son troisième passage) ont fait mieux. Guardiola, qui n’a pas remporté la Ligue des champions avec le Bayern, est au même niveau que Kompany avec 2,41 points par match.

Malgré cela, la Ligue des champions reste le grand objectif de l'entraîneur belge. La victoire à Madrid est perçue comme une étape importante, mais les attentes sont élevées. Comme ses prédécesseurs Heynckes et Flick, il devra prouver qu’il peut faire briller le Bayern sur la scène européenne.

Ne pas compliquer les choses

Pour l’instant, cet objectif semble atteignable, car tout fonctionne parfaitement. Comment a-t-il transformé ce Bayern Munich en véritable machine ? Simplement en gardant les choses simples. Depuis ses débuts à Anderlecht, on sait que Kompany est un génie tactique.

Lire aussi… "Il voit des choses que peu d'autres voient" : Thierry Henry sous le charme d'un cadre de Vincent Kompany

Et pourtant, c’est précisément l’aspect sur lequel il insiste le moins au Bayern, où les joueurs sont sélectionnés autant pour leurs qualités techniques que pour leur intelligence de jeu. Des joueurs comme Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Serge Gnabry ou Harry Kane n’ont pas besoin qu’on leur explique où se placer.

En revanche, il s’occupe des détails qui peuvent échapper même à ces joueurs. Il passe des heures à analyser les adversaires afin de donner des indications précises à son équipe. Mais une fois le match lancé, il laisse, surtout à ses joueurs offensifs, une liberté totale.

Si Kane décroche, Gnabry prend sa place. Cela faisait des années que ce dernier n’avait plus été aussi productif, notamment parce que Kompany ne le bride pas. “Keep it simple.” Une seule exigence : ne jamais oublier l’organisation. Chacun est libre tant que l’équipe ne se désorganise pas.

Il a peut-être fait de Michael Olise le meilleur ailier du monde

Avec Jonathan Tah et Dayot Upamecano, il dispose aussi d’une certaine sécurité défensive. À eux aussi, il transmet son expérience d’ancien défenseur de haut niveau : les “marginal gains”, ces petits détails qui font toute la différence. Les deux joueurs en parlent avec enthousiasme, eux qui pensaient déjà être des défenseurs accomplis mais continuent d’apprendre énormément.

Des entraîneurs comme José Mourinho choisissent parfois de défendre très bas. Kompany, lui, refuse cette approche. On ne demande pas à des artistes de jouer comme des ouvriers. Le fait que le Bayern joue toujours pour gagner rend des joueurs comme Michael Olise, aujourd’hui peut-être le meilleur ailier du monde, particulièrement heureux en Bavière.

Vincent Kompany, un entraîneur qui rappelle que le football devient simple… quand il est bien exécuté.

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