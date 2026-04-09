Après l'Antwerp, Romelu Lukaku aperçu dans un tournoi de jeunes en Belgique... avec un champion du monde 2018

Après l'Antwerp, Romelu Lukaku aperçu dans un tournoi de jeunes en Belgique... avec un champion du monde 2018
Photo: © photonews
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Présent en Belgique, Romelu Lukaku a été aperçu sur le terrain d'entraînement de l'Antwerp, ainsi qu'à Westhoek, pour un tournoi de jeunes qu'il a observé en compagnie d'Olivier Giroud, dont le fils évolue dans les équipes de jeunes de Lille.

Romelu Lukaku se trouve toujours en Belgique, où il travaille à son retour de blessure. L'attaquant du Napoli a préféré terminer sa rééducation dans son pays natal plutôt qu'en Italie.

Un choix qui n'a pas été très bien accueilli à Naples. "Je pense et j'espère que Romelu reviendra dans une semaine. Nous verrons ensuite. Mais il sait qu'il y aura des conséquences", déclarait il y a quelques jours le directeur sportif Giovanni Manna.

Par ailleurs, l'avant-centre des Diables Rouges a été aperçu ce mercredi au centre d'entraînement de l'Antwerp, où il a effectué une séance individuelle juste à côté du Bosuil. Ce sont des riverains qui l'ont aperçu sur le terrain et qui n'ont pas hésité à l'aborder.

Romelu Lukaku au Bosuil, puis à Ypres avec Olivier Giroud

Outre sa rééducation, Lukaku profite pleinement de son séjour en Belgique pour suivre de près son fils. Romeo, sept ans, qui évolue au centre de formation d'Anderlecht, a pu compter sur l'attention de son père lors d'un tournoi de jeunes à Schaerbeek.

Lire aussi… Surprise : Romelu Lukaku aperçu à l'entraînement dans un stade belge
Ce n'est pas tout, puisque "Big Rom" s'est aussi montré à Westhoek, où il a assisté au tournoi d'Ypres. Romelu Lukaku y était accompagné... d'Olivier Giroud, dont le fils évolue dans les équipes de jeunes à Lille. De quoi apporter une dimension internationale aux tribunes.

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