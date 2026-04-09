C'est la fin d'un chapitre à Liverpool : un joueur va quitter le club après neuf saisons

En fin de contrat à Liverpool, Andrew Robertson ne prolongera pas son aventure avec les Reds. Le club anglais a annoncé la nouvelle ce jeudi.

"Après neuf saisons extrêmement réussies à Anfield, le capitaine de l’Écosse quittera le club à l’expiration de son contrat cet été", a écrit le club anglais dans un communiqué. "Il partira en véritable légende de Liverpool, lui qui a joué un rôle fondamental dans les succès récents du club au cours de ses 373 apparitions à ce jour."

L'Écossais était arrivé chez les Reds en juillet 2017 en provenance d'Hull City. C'est un grand chapitre de la carrière du joueur de 32 ans qui s'apprête à se fermer.

Un superbe palmarès

Avec Liverpool, il a remporté deux titres de Premier League, une Ligue des champions, une FA Cup, deux League Cups, ainsi qu’une Coupe du monde des clubs, une Supercoupe de l’UEFA et un Community Shield. Un magnifique palmarès pour le natif de Glasgow qui va s'en aller en véritable légende du club.

Liverpool tient cependant à le préciser, l'aventure n'est pas encore totalement terminée. Pour l'instant, il reste concentré sur la fin de saison. "Toutefois, la célébration de l’héritage de Robertson à Liverpool est mise entre parenthèses jusqu’à la fin de la saison, le numéro 26 étant pleinement concentré sur l’objectif d’aider les Reds à conclure l’exercice 2025-2026 de la meilleure manière possible", a écrit la formation anglaise.



Cette saison, il n'a plus un rôle de véritable titulaire indiscutable. Il a pris part à un total de 31 matchs toutes compétitions confondues.