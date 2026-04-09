Comment Philippe Clement a transformé Norwich City

Comment Philippe Clement a transformé Norwich City
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Le renouveau de Norwich City sous Philippe Clement a de quoi impressionner. Alors que le club semblait encore se diriger vers la relégation en novembre, il se retrouve aujourd'hui aux portes des play-offs en Championship.

Lorsque Philippe Clement a pris les rênes, Norwich occupait l’avant-dernière place avec à peine neuf points en quinze matchs. Cinq mois plus tard, la situation est complètement inversée : le club se situe dans le ventre mou du classement et lutte à nouveau pour les places de promotion. Ce type de retournement est rare à ce niveau.

La tansformation incroyable de Norwich City sous Philippe Clement

Les chiffres confirment cette transformation. En 29 matchs, l'entraîneur belge a enregistré 17 victoires, soit l’une des meilleures séries du championnat depuis son arrivée. Sur une période plus longue, Norwich fait même partie des équipes les plus performantes de la compétition.

Sur le plan tactique, il a posé des bases claires. Norwich joue à nouveau avec structure, pressing et intensité, des éléments totalement absents sous son prédécesseur. L’équipe paraît physiquement plus forte et mentalement plus solide, ce qui se traduit par des points pris.

De plus, il semble aussi améliorer individuellement ses joueurs. Les jeunes talents reçoivent de la confiance, tandis que les joueurs expérimentés retrouvent leur niveau. Ce mélange donne une équipe qui croit à nouveau en ses capacités.

Le contraste avec sa période au Rangers est également frappant. En Écosse, le Belge avait essuyé de vives critiques et avait finalement été licencié, mais en Angleterre, il prouve désormais que son approche fonctionne bel et bien dans le bon contexte.

Lire aussi… Philippe Clément, c'est fou : après un bilan de 9 sur 45, Norwich peut encore rêver... de Premier League !

Une perception qui a changé

La perception autour de Philippe Clement a donc complètement changé. Alors qu’il était encore considéré comme un choix raté il y a quelques mois, il est désormais décrit par les supporters et les consultants comme un "miracle worker" voire un "genius".

Philippe Clement montre qu’il est capable non seulement de stabiliser une équipe, mais aussi de l’améliorer drastiquement en peu de temps. Cela le replace sur les radars de clubs et de championnats plus prestigieux.

Même si les play-offs venaient à lui échapper de peu, il a déjà marqué les esprits. Ce qu’il a accompli à Norwich renforce l’image d’un entraîneur capable de briller dans des projets basés sur la confiance et la structure. Et cela fait de lui à nouveau un nom à suivre sur le marché européen des entraîneurs.

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