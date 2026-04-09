Jorthy Mokio prolonge son contrat avec l'Ajax : "Partout en Europe, tout le monde connaît son talent"

Jorthy Mokio a officiellement prolongé son contrat avec l'Ajax. Le jeune talent belge a paraphé un nouveau contrat jusqu'en juin 2031.

Cette saison, le Diable Rouge a réussi à se faire une place dans l'effectif amstellodamois. Il est apparu 32 fois toutes compétitions confondues. Jorthy Mokio monte clairement en puissance avec l'Ajax et c'est pourquoi le club néerlandais a décidé de lui faire confiance en lui proposant un nouveau contrat.

Ajax and Jorthy Mokio have reached an agreement on a new contract. The Belgian player’s new deal runs for five years, from July 1, 2026 until June 30, 2031 ✍️ — AFC Ajax (@AFCAjax) April 9, 2026

Il était arrivé à l'été 2024 en provenance de La Gantoise pour rejoindre l'équipe U21 de l'Ajax. Son précédent contrat courait jusqu'au 30 juin 2027. Son nouveau contrat débutera officiellement le 1er juillet 2026.

Les mots du directeur technique

Le directeur technique Jordi Cruijff a réagi à la prolongation du Belge : "Jorthy n’a que 18 ans et il a déjà disputé près de 50 matchs avec l’équipe première de l’Ajax. Partout en Europe, tout le monde connaît son talent."

"Nous sommes très heureux qu’il soit venu nous dire qu’il souhaite rester plus longtemps. Il peut continuer à se développer ici et apporter encore davantage à l’Ajax. Nous sommes convaincus qu’il nous procurera beaucoup de joie dans les saisons à venir", a-t-il conclu selon un communiqué partagé par l'Ajax.





Le joueur n'a pas encore réagi à cette prolongation. Il a simplement partagé une photo avec un maillot portant le numéro "31" (faisant référence à son contrat jusqu'en juin 2031) en story Instagram.