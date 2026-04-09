Le FC Barcelone dépose plainte auprès de l'UEFA : "Ce n'est pas la première fois"

Le FC Barcelone dépose plainte auprès de l'UEFA : "Ce n'est pas la première fois"
Photo: © photonews

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Le FC Barcelone a déposé plainte auprès de l'UEFA après une phase de penalty litigieuse lors du match entre le club catalan et l'Atlético Madrid (0-2).

À la 54e minute de jeu, le gardien de l'Atlético Madrid, Juan Musso, a adressé le ballon à Marc Pubill dans la surface de réparation, lequel a ensuite touché le ballon des mains avant de le redonner à son portier afin qu'il relance l'action.

L'arbitre, Istvan Kovacs et l'arbitre du VAR, Christian Dingert, ne sont pas intervenus sur cette phase. Le FC Barcelone cherche donc à avoir des explications.

"Le FC Barcelone estime que cette décision, combinée à un grave manque d’intervention du VAR, constitue une erreur majeure", écrit le club catalan dans un communiqué. "C’est pourquoi le club a demandé l’ouverture d’une enquête, l’accès aux communications entre les arbitres et, le cas échéant, une reconnaissance officielle des erreurs ainsi que la prise des mesures nécessaires."

Le club insiste en soulignant que ce n'est pas la première fois que le club catalan se sent lésé : "Dans le même ordre d’idées, le FC Barcelone estime que ce n’est pas la première fois lors des récentes éditions de la Ligue des Champions que des décisions arbitrales incompréhensibles ont eu un effet défavorable sur l’équipe, créant ainsi un double standard manifeste et rendant impossible une concurrence à armes égales avec les autres clubs." 

Une phase similaire avec le Club de Bruges en Ligue des champions

Souvenez-vous, une phase similaire avait eu lieu lors d'un match entre le Club de Bruges et Aston Villa la saison dernière. Une main avait été accordée et Hans Vanaken avait inscrit le but de la victoire sur penalty (1-0).

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