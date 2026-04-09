"On sait qu'on sera difficiles à battre si on continue comme ça !" : l'objectif maintien continue pour Seraing

"On sait qu'on sera difficiles à battre si on continue comme ça !" : l'objectif maintien continue pour Seraing
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Matthieu Muland, ailier droit du RFC Seraing, a répondu aux questions des journalistes avant le match des Métallos contre Lokeren ce vendredi.

Le RFC Seraing est dans une bonne dynamique en cette fin de saison. L'objectif du maintien n'est cependant pas encore totalement acquis. Le RFC Seraing affrontera Lokeren en déplacement ce vendredi avant de recevoir le SK Beveren lors de la dernière journée.

Le club sérésien (11e) n'a actuellement qu'un point d'avance sur ses concurrents, les Francs Borains (12e) et le RWDM Bruxelles (13e). L'équipe classée 13e sur 17 devrait descendre en D1B selon le règlement.

En effet, trois équipes de jeunes étant derrière au classement et ne pouvant pas descendre, c'est le 13e qui devrait descendre. L'Olympic Charleroi (17e), lanterne rouge, est lui déjà assuré de retourner dans le football amateur.

Les mots de Matthieu Muland

Le RFC Seraing est actuellement sur une série de sept matchs sans défaite (sans compter le match annulé contre Courtrai). Matthieu Muland dit se sentir bien : "J’ai trouvé mon rôle dans cette équipe, sur le terrain comme en dehors, et ça se ressent dans mes performances. Je me sens plus proche de mes coéquipiers et on est très exigeants les uns envers les autres, ce qui nous permet de progresser ensemble."

Il a ensuite évoqué la dynamique actuelle : "On a toujours cru en nos qualités, et il nous manquait simplement un peu de confiance pour enchaîner de bons résultats. On est satisfaits de ce qu’on montre actuellement, et on sait qu’on sera difficiles à battre si on continue comme ça !"

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