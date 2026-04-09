Philippe Clément, c'est fou : après un bilan de 9 sur 45, Norwich peut encore rêver... de Premier League !

Philippe Clément réalise un travail incroyable depuis son arrivée sur le banc de Norwich City. Cinq journées avant la fin du championnat, les Canaris peuvent encore rêver... de la Premier League ! Un scénario absolument impensable au mois de novembre.

Fin novembre, Philippe Clément prenait, à la surprise générale, les rênes d'une équipe de Norwich qui n'avait remporté que neuf points lors des quinze premiers matchs de championnat et qui filait tout droit vers une relégation en troisième division anglaise.

Aujourd'hui, à cinq journées de la fin du championnat, les Canaris comptent dix-sept longueurs d'avance sur la zone de relégation, et sont donc certains d'évoluer, à minima, en Championship la saison prochaine.

L'objectif initial est donc largement rempli pour Philippe Clément, qui pourrait cependant encore créer un exploit beaucoup plus important. Même si cela semble plutôt réaliste pour la saison prochaine, Norwich City peut encore... être promu en Premier League !

Philippe Clément est vu comme un génie absolu à Norwich

En effet, l'écart entre Norwich, neuvième, et Southampton, sixième, est de huit points. Un trou qui semble trop grand pour être comblé en cinq matchs, mais les troupes de Philippe Clément semblent capables de tout, et le simple fait d'évoquer "Premier League" et "Norwich" dans la même phrase est déjà une immense victoire pour l'ancien T1 du Club de Bruges et du Racing Genk.

"Je comprends parfaitement l'enthousiasme des supporters. Mais pour viser la montée ou les play-offs, il faut être performant tout au long de la saison", a déclaré Philippe Clément le week-end dernier pour calmer les ardeurs des supporters passés du dépit à une confiance incroyable en quelques mois.





It's great to see Philippe Clement enjoying the individual interaction with the fans more. He deserves that bond for the unreal job he's done since he joined #ncfc

pic.twitter.com/zwDzG0z0bR — Canary Cast (@CastCanary) April 7, 2026

Un incroyable rêve... de Premier League !

Sur les réseaux sociaux, certains supporters qualifient Clément de "meilleur entraîneur de l'histoire de Norwich", et les observateurs, tels que le journaliste anglais Henry Winter, suivi par plus d'un million de personnes sur son compte X, se montrent également conquis.

"Imaginez vous dire aux supporters de Norwich qui étaient 23es en novembre qu'ils auraient encore un petit espoir de jouer les play-offs début avril. Ils auraient rigolé. Imaginez juste si Philippe Clément avait débarqué plus tôt", lance-t-il, avant de mettre en avant les progrès en matière de condition physique, de concentration défensive et d'attitude générale. Philippe Clément frappe fort en Angleterre, ce qui pourrait lui valoir des approches d'autres clubs, peut-être même de l'élite, prochainement.

Imagine telling Norwich City fans when they were 23rd in November that they would have a faint shot of the Championship play-offs in early April. They’d have laughed. Imagine if Philippe Clement had been appointed earlier. When he arrived on Nov 18, Norwich had 9 points from 15… — Henry Winter (@henrywinter) April 6, 2026