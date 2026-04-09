Un arbitre belge officiera comme arbitre vidéo à la Coupe du monde 2026

Un arbitre belge officiera comme arbitre vidéo à la Coupe du monde 2026
Photo: © photonews

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L'arbitre belge, Bram Van Driessche, sera de la partie à la Coupe du monde 2026. Il a été sélectionné comme arbitre vidéo.

Ce jeudi, la FIFA a publié une liste avec 52 arbitres, 88 arbitres assistants et 30 arbitres vidéo qui officieront lors de la Coupe du monde 2026. Bram Van Driessche figure donc dans la liste des arbitres vidéo. L'été dernier, il avait également arbitré une compétition importante en tant qu'arbitre vidéo, puisqu'il avait été retenu parmi les arbitres vidéo pour la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs.

Pierluigi Collina, responsable de l’arbitrage et président de la Commission des arbitres de la FIFA, s'est exprimé sur les arbitres qui ont été repris pour le Mondial 2026. "Les arbitres retenus sont les meilleurs au monde", a-t-il entamé son discours.

"Ils ont été choisis parmi un grand nombre de candidats présélectionnés et suivis ces trois dernières années. Ils ont participé à des séminaires et officié lors de compétitions de la FIFA. Qui plus est, leurs prestations dans des matches nationaux et internationaux ont été régulièrement évaluées."

L'accompagnement des arbitres

Pierluigi Collina a tenu également à souligner l’accompagnement mis en place autour des arbitres sélectionnés : "Les arbitres retenus ont bénéficié et continueront de bénéficier d’un soutien complet de nos préparateurs physiques et professionnels de santé, notamment des kinésithérapeutes et préparateurs mentaux."


L'objectif est clair : "Notre but est de faire en sorte qu’ils soient dans une condition physique et psychologique optimale à leur arrivée à Miami, le 31 mai."

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