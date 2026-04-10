Neymar bloqué... par un ancien buteur de Pro League ?

Neymar bloqué... par un ancien buteur de Pro League ?
Photo: © photonews
Deviens fan de PSG! 235

Neymar devrait d'ores et déjà quitter Santos, sur un terrible constat d'échec dans son club formateur. La star brésilienne se cherche un dernier défi, mais sa situation est compliquée... par un ancien de Jupiler Pro League.

Le retour de Neymar (34 ans) à Santos ne se sera pas du tout passé comme prévu. Hors-forme, pourri par les blessures, l'ancienne star du FC Barcelone et du PSG n'aura pu disputer qu'une grosse trentaine de matchs en deux saisons. 

Si ses statistiques restent correctes (14 buts et 7 passes décisives), prouvant que quand son corps suit, le Brésilien a toujours de beaux restes, l'investissement n'est pas rentable pour Santos. Et Neymar ne devrait pas prolonger au-delà de son contrat, qui se termine en décembre.

Denkey sur le départ au profit de Neymar ? 

Selon The Athletic, l'une des options envisagées par Neymar pour la suite de sa carrière serait une dernière pige en Major League Soccer. L'entourage du joueur serait même déjà entré en discussions avec un club : e FC Cincinnati.

Problème : Cincinnati a déjà un "designated player" au poste de Neymar. Et ce joueur, c'est... Kevin Denkey, l'ancien attaquant du Cercle de Bruges. Les deux autres sont Miles Robinson, défenseur central américain, et Evander, milieu offensif brésilien. L'un d'eux devra quitter le club si le FC Cincinnati veut s'offrir Neymar.

En théorie, Denkey devrait quoi qu'il en soit quitter le FC Cincinnati : l'hiver dernier, déjà, le joueur avait été informellement proposé à divers clubs européens, mais aucun départ ne s'était concrétisé. Le club de MLS espère en tirer une somme élevée. 

Neymar, de son côté, pourrait aussi opter pour une fin de carrière anticipée ; tout dépendra de son état physique dans les mois à venir. Le rêve de disputer une ultime Coupe du Monde en juin prochain paraît en tout cas lointain. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
PSG
Neymar

Plus de news

Un but et un assist pour Bernier, Scheidler fort seul : les notes de Charleroi contre l'Antwerp Analyse

Un but et un assist pour Bernier, Scheidler fort seul : les notes de Charleroi contre l'Antwerp

23:21
1
Voici qui remplacera Gennaro Gattuso à la tête de l'Italie lors des matchs amicaux de juin

Voici qui remplacera Gennaro Gattuso à la tête de l'Italie lors des matchs amicaux de juin

23:00
La victoire de retour au Mambourg ! Le Charleroi à la sauce Kohnen se remet la tête à l'endroit

La victoire de retour au Mambourg ! Le Charleroi à la sauce Kohnen se remet la tête à l'endroit

22:48
On connaît le deuxième club promu en D1A... grâce à l'AS Eupen !

On connaît le deuxième club promu en D1A... grâce à l'AS Eupen !

22:23
Philippe Clément et Norwich City veulent encore enfoncer le clou dans un match très attendu

Philippe Clément et Norwich City veulent encore enfoncer le clou dans un match très attendu

22:00
Très bonne nouvelle pour Thibaut Courtois... gâchée par Vincent Kompany ?

Très bonne nouvelle pour Thibaut Courtois... gâchée par Vincent Kompany ?

21:40
Un jeune talent de Neerpede signe son premier contrat professionnel à 15 ans

Un jeune talent de Neerpede signe son premier contrat professionnel à 15 ans

21:20
Kompany a 40 ans... et le football belge ne peut même plus rêver : il coachera les enfants de Lukaku et KDB Edito

Kompany a 40 ans... et le football belge ne peut même plus rêver : il coachera les enfants de Lukaku et KDB

21:00
Pierre Dwomoh explique sa situation délicate : "Je n'ai pas pensé au foot de janvier à mars"

Pierre Dwomoh explique sa situation délicate : "Je n'ai pas pensé au foot de janvier à mars"

20:30
"Les joueurs surestiment l'importance d'être titulaire" : Vincent Euvrard insiste sur le collectif

"Les joueurs surestiment l'importance d'être titulaire" : Vincent Euvrard insiste sur le collectif

19:30
"Sans vouloir se montrer hautain..." : l'avertissement de Rik De Mil à Anderlecht

"Sans vouloir se montrer hautain..." : l'avertissement de Rik De Mil à Anderlecht

19:00
Encore parmi les trois forfaits face à Gand : Jérémy Taravel en dit plus sur la blessure d'Ilay Camara

Encore parmi les trois forfaits face à Gand : Jérémy Taravel en dit plus sur la blessure d'Ilay Camara

18:30
Pour fixer le RFC Liège et le deuxième montant direct ? Tout les yeux rivés sur Eupen

Pour fixer le RFC Liège et le deuxième montant direct ? Tout les yeux rivés sur Eupen

18:00
Gustav Mortensen, sa première grande interview au Standard : "Tout est allé très vite pour moi" Interview

Gustav Mortensen, sa première grande interview au Standard : "Tout est allé très vite pour moi"

17:30
Au charbon dans le Nord : belle récompense pour Nathan Ngoy...qui manquera son cinquième match de la saison

Au charbon dans le Nord : belle récompense pour Nathan Ngoy...qui manquera son cinquième match de la saison

17:00
Verrons-nous encore un jour Simon Mignolet sur le terrain ? La réponse d'Ivan Leko

Verrons-nous encore un jour Simon Mignolet sur le terrain ? La réponse d'Ivan Leko

16:30
Sclessin presque vide en Europe Play-Offs ? "C'est à nous de remplir le stade avec un football assez excitant" Interview

Sclessin presque vide en Europe Play-Offs ? "C'est à nous de remplir le stade avec un football assez excitant"

15:40
Jérémy Taravel outré par le geste de Tzolis sur Sardella : "On est Anderlecht, on doit se faire respecter"

Jérémy Taravel outré par le geste de Tzolis sur Sardella : "On est Anderlecht, on doit se faire respecter"

16:00
Bien mauvaise nouvelle pour l'anniversaire de Vincent Kompany, opposé à un ancien entraîneur de Pro League

Bien mauvaise nouvelle pour l'anniversaire de Vincent Kompany, opposé à un ancien entraîneur de Pro League

15:20
Epolo absent, Fossey proche du retour : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant Westerlo Interview

Epolo absent, Fossey proche du retour : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant Westerlo

14:40
Forfait embêtant pour l'Union contre sa bête noire ? "Il n'a pas pu s'entraîner complètement"

Forfait embêtant pour l'Union contre sa bête noire ? "Il n'a pas pu s'entraîner complètement"

15:00
Moussa Diarra n'est pas seul : Anderlecht veut lever l'option de l'un des derniers transferts d'Olivier Renard

Moussa Diarra n'est pas seul : Anderlecht veut lever l'option de l'un des derniers transferts d'Olivier Renard

14:20
La fédé appréciera : la Fondation Noah Sadiki lancée en plein Bruxelles...pour rafler de nouveaux binationaux

La fédé appréciera : la Fondation Noah Sadiki lancée en plein Bruxelles...pour rafler de nouveaux binationaux

14:00
1
Officiel : le cauchemar se confirme pour le RWDM, débouté par le CEPANI

Officiel : le cauchemar se confirme pour le RWDM, débouté par le CEPANI

13:40
Revenu du Congo mais pas dans les buts du Standard ce week-end : nouveau contretemps pour Matthieu Epolo

Revenu du Congo mais pas dans les buts du Standard ce week-end : nouveau contretemps pour Matthieu Epolo

13:20
"On doit éviter tout contact avec le groupe" : un absent contre Charleroi à cause d'un... "passeportgate"

"On doit éviter tout contact avec le groupe" : un absent contre Charleroi à cause d'un... "passeportgate"

13:00
Seraing hors de tout danger dès ce week-end ? L'événement serait presque historique pour les Métallos

Seraing hors de tout danger dès ce week-end ? L'événement serait presque historique pour les Métallos

12:40
"Une symbiose unique" : Aston Villa retrouve son duo de Diables Rouges, Rudi Garcia ses maux de tête

"Une symbiose unique" : Aston Villa retrouve son duo de Diables Rouges, Rudi Garcia ses maux de tête

12:20
Un suspendu pour la première de Kohnen : les compos probables de Charleroi - Antwerp

Un suspendu pour la première de Kohnen : les compos probables de Charleroi - Antwerp

11:40
Nouveau chapitre dans la saga du format de la Pro League : quelles sont les chances de tout changer encore ?

Nouveau chapitre dans la saga du format de la Pro League : quelles sont les chances de tout changer encore ?

12:00
Wouter Vrancken restera-t-il ? Un sélectionneur bien connu en Belgique cité pour le remplacer

Wouter Vrancken restera-t-il ? Un sélectionneur bien connu en Belgique cité pour le remplacer

11:20
🎥 Christos Tzolis s'en est tiré à bon compte contre Anderlecht, mais : "Il y a 25 ans, c'était rouge !"

🎥 Christos Tzolis s'en est tiré à bon compte contre Anderlecht, mais : "Il y a 25 ans, c'était rouge !"

11:00
2
Anderlecht place déjà ses pions : les Mauves s'intéressent à une ancienne cible de l'Union Saint-Gilloise

Anderlecht place déjà ses pions : les Mauves s'intéressent à une ancienne cible de l'Union Saint-Gilloise

10:30
Nordin Jackers time... pour la dernière fois avant son départ, lui aussi, du Club de Bruges ?

Nordin Jackers time... pour la dernière fois avant son départ, lui aussi, du Club de Bruges ?

10:00
"La seule fois où j'ai pleuré" : quand Mbaye Leye, acclamé à Bruges, ratait le titre sur le fil avec Zulte

"La seule fois où j'ai pleuré" : quand Mbaye Leye, acclamé à Bruges, ratait le titre sur le fil avec Zulte

09:30
Le succès à Louvain n'a rien changé : Sclessin sonnera creux, une nouvelle fois, en Europe Play-Offs

Le succès à Louvain n'a rien changé : Sclessin sonnera creux, une nouvelle fois, en Europe Play-Offs

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Quarts de finale
Sporting Portugal Sporting Portugal 0-1 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 1-2 Bayern Munich Bayern Munich
FC Barcelone FC Barcelone 0-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 2-0 Liverpool Liverpool
Atlético Madrid Atlético Madrid 14/04 FC Barcelone FC Barcelone
Liverpool Liverpool 14/04 PSG PSG
Arsenal Arsenal 15/04 Sporting Portugal Sporting Portugal
Bayern Munich Bayern Munich 15/04 Real Madrid Real Madrid
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved