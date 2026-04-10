Neymar bloqué... par un ancien buteur de Pro League ?

Neymar devrait d'ores et déjà quitter Santos, sur un terrible constat d'échec dans son club formateur. La star brésilienne se cherche un dernier défi, mais sa situation est compliquée... par un ancien de Jupiler Pro League.

Le retour de Neymar (34 ans) à Santos ne se sera pas du tout passé comme prévu. Hors-forme, pourri par les blessures, l'ancienne star du FC Barcelone et du PSG n'aura pu disputer qu'une grosse trentaine de matchs en deux saisons.

Si ses statistiques restent correctes (14 buts et 7 passes décisives), prouvant que quand son corps suit, le Brésilien a toujours de beaux restes, l'investissement n'est pas rentable pour Santos. Et Neymar ne devrait pas prolonger au-delà de son contrat, qui se termine en décembre.

Denkey sur le départ au profit de Neymar ?

Selon The Athletic, l'une des options envisagées par Neymar pour la suite de sa carrière serait une dernière pige en Major League Soccer. L'entourage du joueur serait même déjà entré en discussions avec un club : e FC Cincinnati.

Problème : Cincinnati a déjà un "designated player" au poste de Neymar. Et ce joueur, c'est... Kevin Denkey, l'ancien attaquant du Cercle de Bruges. Les deux autres sont Miles Robinson, défenseur central américain, et Evander, milieu offensif brésilien. L'un d'eux devra quitter le club si le FC Cincinnati veut s'offrir Neymar.

En théorie, Denkey devrait quoi qu'il en soit quitter le FC Cincinnati : l'hiver dernier, déjà, le joueur avait été informellement proposé à divers clubs européens, mais aucun départ ne s'était concrétisé. Le club de MLS espère en tirer une somme élevée.





Neymar, de son côté, pourrait aussi opter pour une fin de carrière anticipée ; tout dépendra de son état physique dans les mois à venir. Le rêve de disputer une ultime Coupe du Monde en juin prochain paraît en tout cas lointain.