Philippe Clément et Norwich City veulent encore enfoncer le clou dans un match très attendu

Philippe Clément et Norwich City veulent encore enfoncer le clou dans un match très attendu
Photo: © photonews

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Philippe Clement va vivre son premier match face à Ipswich City, grand rival de Norwich City. Et le hasard veut que les deux équipes soient les plus en forme du moment.

Samedi, place à Norwich - Ipswich, soit le neuvième contre le deuxième du classement. Un match au cours duquel les joueurs de Clément pourront montrer à quel point leur rêve de promotion est réaliste. En cas de victoire, le top 6 pourrait se rapprocher un peu plus. Ipswich, deuxième, a de solides atouts dans la course à la montée.

Mais en plus d'être un derby enflammé (le derby d'Est-Anglie), il y a encore autre chose qui rend cette rencontre vraiment particulière : leurs résultats sur les 25 dernières rencontres.

Clément ne veut pas que ses joueurs s'emballent 

"Je ne le savais pas moi-même, mais quelqu’un m’a dit que nous étions en tête du classement sur les 25 derniers matches, à égalité avec eux. Sur cette période, nous avons marqué trois buts de moins, mais nous en avons aussi encaissé trois de moins", explique Clement.

Quoi qu’il en soit, Clement peut se satisfaire de ce qu’il a déjà réalisé à Norwich. "Ça a été un retournement de situation fou", reconnaît-il. Cette remontée fulgurante du club a aussi mis pas mal d’animation autour de Carrow Road. 


Dans le même temps, le coach belge met ses joueurs en garde. "Si je vois le moindre relâchement, je mettrai tout de suite un stop. Mais pour l’instant, ce n’est pas le cas", se réjouit-il. Samedi après-midi, on saura si le rêve de promotion de Clement et de ses joueurs reste intact.

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