Pierre Dwomoh explique sa situation délicate : "Je n'ai pas pensé au foot de janvier à mars"

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Photo: © photonews

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Qu'est-ce qui se passe avec Pierre Dwomoh ? Le très talentueux milieu de terrain belge, ex-international U21, a très peu joué à Watford qu'il peut quitter libre.

Récemment, nous vous parlions de la situation surprenante, et un peu inquiétante, de Pierre Dwomoh (21 ans). L'ancien grand talent du KRC Genk, passé par le RWDM, avait rejoint Watford en 2024 mais n'y joue que très peu et quittera l'Angleterre en fin de saison.

La semaine passée, Dwomoh a même eu l'occasion de passer un test à Heerenveen, affirmait le Nieuwsblad. Test qu'il aurait raté, ce qui jetait encore un peu plus le doute sur son avenir. Mais désormais, dans les colonnes du même média, Pierre Dwomoh a donné des détails sur sa situation.

Pierre Dwomoh explique sa situation

"Watford, même s'il évolue en D2, est un grand club. Si tu te blesses, le club achète quelqu'un d'autre. Et mon concurrent Nampalys Mendy a été très bon. Je ne pouvais que l'accepter", explique l'ancien milieu d'Ostende et du RWDM, qui a également connu des soucis hors des terrains.

"J'ai fait un pas de côté pour raisons familiales, que je ne souhaite pas expliquer. Mais de janvier à mars, je n'ai pas pensé au football", reconnaît Dwomoh. "Je remercie Watford pour leur soutien". Les Hornets ont laissé le jeune belge passer un test dans un autre club : Heerenveen, où Robin Veldman (ex-Anderlecht) est entraîneur principal.

"Vu le nombre de matchs professionnels que j'ai disputés, on ne peut pas vraiment parler de test, mais Heerenveen voulait voir si je m'intégrais au projet", précise Pierre Dwomoh. "Je devais m'entraîner avec le groupe. Mais un contrat n'a pas été évoqué, c'était pour plus tard. Je ne suis pas prêt physiquement, l'objectif est d'être au top pour l'été prochain et entamer une nouvelle aventure". 

Une chose est sûre : celui qu'on présentait à ses débuts comme l'un des plus grands talents du football belge ne s'en fait pas. "Ma carrière n'est pas finie à 21 ans", rigole-t-il. "Et je n'ai pas peur de faire un pas en arrière, je l'ai prouvé en allant à Ostende et au RWDM. Mes qualités finiront toujours par ressortir". 

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