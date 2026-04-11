Deux clubs turcs prêts à relancer Romelu Lukaku ?

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Photo: © photonews

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L'histoire d'amour entre Romelu Lukaku et le Napoli semble condamnée à se terminer. L'attaquant devrait être sanctionné par son club, et un départ en fin de saison se dessine.

Durant la trêve internationale, Romelu Lukaku s'est mis son club à dos. L'attaquant belge a quitté le rassemblement des Diables Rouges pour une rechute de sa blessure, mais n'est pas retourné en Italie, préférant continuer à travailler sa forme à Anvers chez Lieven Maesschalck. 

Une décision prise sans concertation avec le Napoli. Le club italien a donc assez naturellement exigé un retour de Lukaku en Italie, comme convenu, et posé un ultimatum ... que le Belge a ignoré. La direction des Partenopei a été très claire : il y aura des conséquences à cette attitude. Une amende, certainement, mais peut-être aussi une mise à l'écart du noyau. 

Lukaku laissé libre par Naples ? 

On se rappelle ainsi que Victor Osimhen avait également été au clash avec le Napoli, et avait fini par quitter la Serie A pour aller se relancer en Turquie. Un scénario qui paraît plausible pour Romelu Lukaku également. C'est en tout cas ce que Fanatik, quotidien turc, affirme ce weekend. Ainsi, en plus de Fenerbahçe déjà cité récemment, un deuxième club stambouliote serait intéressé. 

Plus surprenant : selon le média turc, le Napoli pourrait ... libérer son attaquant, auquel il reste une année de contrat. Ce serait donc une énorme opportunité pour les clubs turcs intéressés. Pourquoi le champion d'Italie en titre ferait-il cette "fleur" à un joueur sanctionné ? Peut-être pour économiser l'énorme salaire de Lukaku, alors que le revendre à un prix intéressant sera difficile en raison de ses gros soucis physiques et de son peu de temps de jeu cette saison. 


Si Romelu Lukaku est bel et bien libre cet été, on sait cependant qui se mettra à rêver : les supporters d'Anderlecht, qui espèrent que l'ancien de Neerpede fera comme promis son retour avant la fin de sa carrière. Mais c'est un scénario peu plausible dès cet été...

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