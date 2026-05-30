Enfin l'heure de Leandro Trossard ? "Chez les Diables, je me sens parfois sous-estimé ou incompris"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Enfin l'heure de Leandro Trossard ? "Chez les Diables, je me sens parfois sous-estimé ou incompris"
Photo: © photonews

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Avant de rejoindre la sélection nationale pour la Coupe du monde, Leandro Trossard pourrait devenir, ce samedi, le huitième joueur belge vainqueur de la Ligue des champions. Avant, enfin, un grand tournoi à la hauteur de son statut avec les Diables Rouges ?

Leandro Trossard aura une opportunité unique, ce samedi soir. Celle de devenir le huitième joueur belge vainqueur de la Ligue des champions, après Eric Gerets (PSV), Daniel Van Buyten (Bayern Munich), Divock Origi et Simon Mignolet (Liverpool), Thibaut Courtois et Eden Hazard (Real Madrid) ainsi que Kevin De Bruyne (Manchester City).

La dernière rencontre de la saison avec les Gunners pour l'ancien joueur du Racing Genk, qui rejoindra ensuite le groupe des Diables Rouges en vue de la Coupe du monde 2026. Là, Trossard devra assumer son statut de joueur décisif dans l'un des plus grands clubs du monde, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé.

Leandro Trossard très frustré après la Coupe du monde 2022

Interrogé par les équipes de Play Sports peu avant cette finale de Ligue des champions, le joueur de 31 ans s'est exprimé sur l'image quelque peu ternie dont il a hérité chez les Diables, et ses performances comparées aux attentes placées en lui. Le débat tournait d'abord sur le Mondial 2022, où il n'avait pas vraiment eu voix au chapitre.

"Une compétition très frustrante pour moi, car j'avais commencé les deux premiers matchs sur le banc, puis on m'avait annoncé que j'allais jouer comme attaquant de pointe au troisième match alors que je n'avais jamais évolué à cette position", a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

"Le manque de stabilité tactique en équipe nationale m'a beaucoup pénalisé. J'ai souvent changé de position, de partenaires. Et dans ces conditions, c'est difficile de trouver des automatismes", regrettait celui qui avait également porté les couleurs de Westerlo et Louvain avant de quitter la Belgique, via Genk, pour Brighton en 2019 contre 15 millions d'euros.

Lire aussi… "Nous sommes là pour leur prendre ce titre" : Arsenal et Leandro Trossard veulent marquer l'histoire

Enfin un grand tournoi référence pour Trossard chez les Diables ?

C'est sur le côté gauche que Leandro Trossard fait les beaux jours d'Arsenal, avec huit buts et dix passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, alors qu'il est loin d'avoir participé à toutes les rencontres. Un côté gauche occupé par l'indéboulonnable Jérémy Doku chez les Diables. Alors, quel rôle pour le protégé de Mikel Arteta à la Coupe du monde ?

"Nous ne devons pas être enfermés dans des rôles trop rigides. Ce n'est pas idéal pour moi de rester collé à la ligne, par exemple", a expliqué celui qui préfère, depuis la droite, davantage rentrer dans le jeu.

"Mon statut n'a pas changé, mais j'arrive avec plus de confiance"

"Je sais que les dernières années ont été compliquées avec les Diables et je comprends que les gens attendent beaucoup de moi. Mais il est vrai que je me sens un peu incompris ou sous-estimé quand je joue avec la Belgique."

"En équipe nationale, mon statut n'a pas changé depuis un an, mais j'arrive avec bien plus de confiance grâce à ma saison avec Arsenal", a conclu Leandro Trossard, bloqué à onze réalisations en cinquante sélections avec les Diables Rouges.

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