Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/05: Bounida

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Bounida

Le transfert de Rayane Bounida vers un grand championnat compromis ?

Le transfert de Rayane Bounida vers le Borussia Mönchengladbach semble pour l'instant compromis. Les négociations entre l'Ajax et le club allemand sont au point mort en raison d'un désaccord financier. (Lire la suite)