Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/05: Bounida
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Bounida
Le transfert de Rayane Bounida vers un grand championnat compromis ?
Le transfert de Rayane Bounida vers le Borussia Mönchengladbach semble pour l'instant compromis. Les négociations entre l'Ajax et le club allemand sont au point mort en raison d'un désaccord financier. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 29/05