Le transfert de Rayane Bounida vers un grand championnat compromis ?

Le transfert de Rayane Bounida vers le Borussia Mönchengladbach semble pour l'instant compromis. Les négociations entre l'Ajax et le club allemand sont au point mort en raison d'un désaccord financier.

Selon Africafoot, les discussions entre l’Ajax et le Borussia Mönchengladbach étaient déjà bien avancées. Le club allemand voyait en Bounida un joueur capable d’apporter davantage de créativité au milieu de terrain et en attaque. Mais le dossier semble bloqué.

La raison se situe au niveau des exigences financières de l’Ajax. Les Amstellodamois auraient réclamé une indemnité de transfert jugée trop élevée par les Allemands. Toujours selon Africoot, Mönchengladbach estime le montant disproportionné pour un joueur encore en pleine phase de développement.

Rayane Bounida est en pleine évolution

Malgré un temps de jeu limité à l’Ajax, le Belgo-marocain de 20 ans continue d’impressionner. En 34 matches toutes compétitions confondues, il a inscrit quatre buts et délivré onze passes décisives avec l'équipe A et la réserve.

Bounida a récemment prolongé son contrat avec l’Ajax jusqu’en juin 2028 et reste une pièce importante du projet sportif. Mais, pour l’instant, la concurrence en attaque freine sa progression.



Le dossier n’est pas définitivement clos, mais un transfert ne semble possible que si l’Ajax revoit ses exigences financières à la baisse. Dans le cas contraire, le Borussia Mönchengladbach devrait probablement se tourner vers d’autres pistes offensives cet été.