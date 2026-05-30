Après Bart Verhaeghe, Ivan Leko trouve un accord avec la justice dans l'Opération "Mains Propres"

Grand soulagement pour le Club de Bruges et Ivan Leko. L'entraîneur des Blauw & Zwart a trouvé un accord avec la justice belge dans le cadre de l'Opération Mains Propres.

En 2018, le monde du football belge était secoué par un véritable séisme : "l'Opération Mains Propres", qui voyait de nombreuses personnalités de premier plan de Jupiler Pro League être accusés de blanchiment d'argent, d'escroquerie ou encore de corruption. Une affaire rendue possible par les confessions du "repenti" Dejan Veljkovic, ancien agent qui a accepté de dénoncer les malversations de nombreux collaborateurs contre la clémence de la justice.

Depuis, plusieurs personnalités de notre football ont trouvé des accords avec le parquet : c'est le cas de Michel Louwagie (ex-CEO de La Gantoise), Peter Maes (ex-coach de Lokeren et Genk), Vincent Mannaert (directeur technique de l'Union Belge, ex-manager du Club de Bruges) ou encore de Bart Verhaeghe (président du Club de Bruges).

Ivan Leko peut souffler, pas Herman Van Holsbeeck

C'est désormais Ivan Leko qui peut pousser un "ouf" de soulagement. Selon les informations du média De Tijd, l'entraîneur croate aurait lui aussi trouvé un accord à l'amiable avec la justice belge. Cet accord, dont les détails ne sont pas connus, lui permettra d'échapper à des poursuites pénales.

Ivan Leko avait été accusé par le parquet d'avoir touché, via son agent de l'époque Dejan Veljkovic, des sommes non-déclarées au fisc belge durant sa carrière de joueur. L'affaire avait éclaté alors que le Croate était entraîneur du Club de Bruges pour la première fois ; Leko avait immédiatement été lavé de tout soupçon concernant les volets de matchs truqués ou de corruption.

Si Ivan Leko devrait bientôt être tranquille, ce n'est pas encore le cas de Herman Van Holsbeeck. De Tijd précise que l'ancien manager du RSC Anderlecht n'a pour sa part pas encore trouvé d'accord avec la justice belge.





L'instruction judiciaire de l'affaire Mains Propres s'est clôturée en 2022. On ignore encore quand elle pourra être examinée devant le tribunal. Récemment, plus de la moitié des 56 individus suspectés dans ce dossier ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, à la demande du ministère public.