Roberto Martinez surprend tout le monde : "Ne soyez pas surpris si ça arrive !"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Roberto Martinez surprend tout le monde : "Ne soyez pas surpris si ça arrive !"
Deviens fan de Portugal! 67

Roberto Martinez aura la pression lors de la Coupe du Monde 2026 qui arrive : la Seleçao espère bien remporter son premier titre mondial. C'est aussi la dernière chance de Cristiano Ronaldo de remporter le trophée... à moins que ?

Roberto Martinez va vivre sa troisième Coupe du Monde : après avoir dirigé la Belgique lors des Coupes du Monde 2018 et 2022, le Catalan emmène le Portugal lors de la Coupe du Monde 2026. L'objectif est clair pour les vainqueurs de la Nations League 2025 : aller au bout, après un quart de finale un peu décevant lors de l'Euro 2024.

Pour aller chercher le trophée, Martinez peut bien sûr compter sur une génération très talentueuse, mais aussi sur une véritable légende : Cristiano Ronaldo. Récemment sacré champion d'Arabie Saoudite, CR7 disputera sa sixième Coupe du Monde, un trophée qui manque toujours à son palmarès.

Martinez imagine Cristiano Ronaldo en 2030

De manière réaliste, on imagine bien sûr que cette Coupe du Monde 2026 sera la dernière du quintuple Ballon d'Or. Mais Roberto Martinez fait mine de ne pas en être si sûr. "Personne ne devrait douter de la capacité de Cristiano à être de la partie lors de la Coupe du Monde 2030", prévient le sélectionneur du Portugal via la Cadena Ser Radio. "Ne soyez pas surpris s'il y arrive".

Ronaldo aurait alors 45 ans, et si la légende vivante portugaise a déjà sous-entendu que sa carrière approchait de son terme, il n'a pour autant jamais donné de date précise à sa retraite. Surtout, la Coupe du Monde 2030 se disputera en partie au Portugal, ce qui peut faire office d'ultime motivation pour CR7.

"Le staff et moi sommes arrivés à une conclusion : Cristiano Ronaldo n'est pas défini par ce qu'il "mange", mais par sa faim. Il n'accorde pas d'importance à tel ou tel trophée : dès qu'il l'a gagné, le lendemain, il a de nouveau faim", explique Roberto Martinez. "Et bien sûr, il y a des prédispositions génétiques, le travail et la mentalité qui expliquent sa longévité".

En disputant sa 6e Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo entrera déjà dans la légende aux côtés de Lionel Messi et Guillermo Ochoa, seuls joueurs de l'histoire à atteindre ce chiffre. Mais en disputer une septième serait certainement un fait d'armes unique, et difficile à imiter dans le futur... 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Portugal

Plus de news

Les Diables sont prévenus : leurs deux premiers adversaires à la Coupe du Monde 2026 gagnent en amical

Les Diables sont prévenus : leurs deux premiers adversaires à la Coupe du Monde 2026 gagnent en amical

12:00
Une ex-star de Premier League, en chute libre, est soupçonnée de conduite sous stupéfiants

Une ex-star de Premier League, en chute libre, est soupçonnée de conduite sous stupéfiants

11:20
Nathan Saliba et Promise David (malgré sa blessure) iront à la Coupe du Monde 2026

Nathan Saliba et Promise David (malgré sa blessure) iront à la Coupe du Monde 2026

10:30
Argentine, Pays-Bas, Afrique du Sud... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Argentine, Pays-Bas, Afrique du Sud... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

10:53
Surprenant : et si Carl Hoefkens revenait tout de même en Belgique ?

Surprenant : et si Carl Hoefkens revenait tout de même en Belgique ?

09:45
Après Bart Verhaeghe, Ivan Leko trouve un accord avec la justice dans l'Opération "Mains Propres"

Après Bart Verhaeghe, Ivan Leko trouve un accord avec la justice dans l'Opération "Mains Propres"

09:20
Un coach belge, ancien adjoint de Ronny Deila, change de club

Un coach belge, ancien adjoint de Ronny Deila, change de club

09:00
"N'achetez pas Tresoldi" : l'échec d'un ancien de Pro League incite l'Angleterre à se méfier

"N'achetez pas Tresoldi" : l'échec d'un ancien de Pro League incite l'Angleterre à se méfier

08:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/05: Bounida

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/05: Bounida

07:30
Grosse déception pour Lucas Stassin... mais cette fois, un transfert est inévitable

Grosse déception pour Lucas Stassin... mais cette fois, un transfert est inévitable

08:00
Le transfert de Rayane Bounida vers un grand championnat compromis ?

Le transfert de Rayane Bounida vers un grand championnat compromis ?

07:30
Loin des tensions du Mondial au Qatar : les Diables Rouges affichent leur unité

Loin des tensions du Mondial au Qatar : les Diables Rouges affichent leur unité

07:00
Sous le nez de Vincent Kompany : le Barça s'offre un renfort à 80 millions d'euros

Sous le nez de Vincent Kompany : le Barça s'offre un renfort à 80 millions d'euros

23:00
"Nous sommes là pour leur prendre ce titre" : Arsenal et Leandro Trossard veulent marquer l'histoire

"Nous sommes là pour leur prendre ce titre" : Arsenal et Leandro Trossard veulent marquer l'histoire

22:00
"Nous sommes heureux" : le Club de Bruges va perdre l'un de ses hommes forts cet été

"Nous sommes heureux" : le Club de Bruges va perdre l'un de ses hommes forts cet été

21:30
Rudi Garcia est prévenu : l'Iran a du répondant et s'est offert une remontée en match amical

Rudi Garcia est prévenu : l'Iran a du répondant et s'est offert une remontée en match amical

21:00
Les Diables Rouges ont fait leur choix : voici les numéros du Mondial

Les Diables Rouges ont fait leur choix : voici les numéros du Mondial

20:20
7
📷 L'Atlético Madrid a trouvé une drôle de façon de répondre au Barça

📷 L'Atlético Madrid a trouvé une drôle de façon de répondre au Barça

20:00
Le nouveau plan d'Anderlecht se met en place : un joueur de 15 ans franchit une grande étape

Le nouveau plan d'Anderlecht se met en place : un joueur de 15 ans franchit une grande étape

19:30
L'Antwerp n'a pas le choix : l'heure des grandes décisions a sonné

L'Antwerp n'a pas le choix : l'heure des grandes décisions a sonné

19:00
Le KRC Genk risque de se déplacer à Gand avec huit absents !

Le KRC Genk risque de se déplacer à Gand avec huit absents !

18:30
Mikel Arteta rêve d'un doublé historique : "La Premier League nous donne un immense élan d'espoir"

Mikel Arteta rêve d'un doublé historique : "La Premier League nous donne un immense élan d'espoir"

18:00
🎥 Bruny Nsimba s'adresse aux supporters du Standard de Liège

🎥 Bruny Nsimba s'adresse aux supporters du Standard de Liège

17:30
L'Argentine dévoile sa sélection pour le Mondial, Kevin Mac Allister est absent

L'Argentine dévoile sa sélection pour le Mondial, Kevin Mac Allister est absent

17:00
2
"Il est incroyable à regarder jouer" : Leandro Trossard encensé par un coéquipier avant PSG-Arsenal

"Il est incroyable à regarder jouer" : Leandro Trossard encensé par un coéquipier avant PSG-Arsenal

16:35
Accord conclu : Domenico Tedesco a trouvé un nouveau défi

Accord conclu : Domenico Tedesco a trouvé un nouveau défi

16:11
🎥 L'équipe de France entame sa préparation au Mondial : les Bleus sont arrivés à Clairefontaine

🎥 L'équipe de France entame sa préparation au Mondial : les Bleus sont arrivés à Clairefontaine

15:28
1
OFFICIEL : un cadre de Westerlo annonce son départ

OFFICIEL : un cadre de Westerlo annonce son départ

14:00
Un international français en route vers le Bayern de Vincent Kompany ?

Un international français en route vers le Bayern de Vincent Kompany ?

13:30
Ce club disputera l'Europa League... tout en évoluant en deuxième division

Ce club disputera l'Europa League... tout en évoluant en deuxième division

13:00
Un financement de... 100 millions d'euros pour l’Antwerp ? Paul Gheysens tente de sauver sa peau au Bosuil

Un financement de... 100 millions d'euros pour l’Antwerp ? Paul Gheysens tente de sauver sa peau au Bosuil

12:30
Buteur contre les U23 du Standard, Romelu Lukaku semble plus en forme que prévu chez les Diables

Buteur contre les U23 du Standard, Romelu Lukaku semble plus en forme que prévu chez les Diables

29/05
4
Casse-tête pour Nicky Hayen : Genk privé d’une demi-équipe de titulaires pour son barrage européen

Casse-tête pour Nicky Hayen : Genk privé d’une demi-équipe de titulaires pour son barrage européen

29/05
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/05: Burgess - Goemaere - Cvetkovic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/05: Burgess - Goemaere - Cvetkovic

29/05
Havenaar... pour remplacer Christian Burgess à l'Union ? "Nous avons pris des engagements mutuels"

Havenaar... pour remplacer Christian Burgess à l'Union ? "Nous avons pris des engagements mutuels"

29/05
4
Premier adversaire des Diables au Mondial, l’Égypte s’impose sur le plus petit écart en match amical

Premier adversaire des Diables au Mondial, l’Égypte s’impose sur le plus petit écart en match amical

29/05

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 1
Mexique Mexique 11/06 Afrique du Sud Afrique du Sud
Corée du Sud Corée du Sud 12/06 République tchèque République tchèque
Canada Canada 12/06 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Etats-Unis Etats-Unis 13/06 Paraguay Paraguay
Quatar Quatar 13/06 Suisse Suisse
Brésil Brésil 14/06 Maroc Maroc
Haïti Haïti 14/06 Ecosse Ecosse
Australie Australie 14/06 Turquie Turquie
Allemagne Allemagne 14/06 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 14/06 Japon Japon
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 15/06 Equateur Equateur
Suède Suède 15/06 Tunisie Tunisie
Espagne Espagne 15/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 15/06 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
France France 16/06 Sénégal Sénégal
Iraq Iraq 17/06 Norvège Norvège
Argentine Argentine 17/06 Algérie Algérie
Autriche Autriche 17/06 Jordanie Jordanie
Portugal Portugal 17/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Angleterre Angleterre 17/06 Croatie Croatie
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Ouzbékistan Ouzbékistan 18/06 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved