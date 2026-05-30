Roberto Martinez surprend tout le monde : "Ne soyez pas surpris si ça arrive !"

Roberto Martinez aura la pression lors de la Coupe du Monde 2026 qui arrive : la Seleçao espère bien remporter son premier titre mondial. C'est aussi la dernière chance de Cristiano Ronaldo de remporter le trophée... à moins que ?

Roberto Martinez va vivre sa troisième Coupe du Monde : après avoir dirigé la Belgique lors des Coupes du Monde 2018 et 2022, le Catalan emmène le Portugal lors de la Coupe du Monde 2026. L'objectif est clair pour les vainqueurs de la Nations League 2025 : aller au bout, après un quart de finale un peu décevant lors de l'Euro 2024.

Pour aller chercher le trophée, Martinez peut bien sûr compter sur une génération très talentueuse, mais aussi sur une véritable légende : Cristiano Ronaldo. Récemment sacré champion d'Arabie Saoudite, CR7 disputera sa sixième Coupe du Monde, un trophée qui manque toujours à son palmarès.

Martinez imagine Cristiano Ronaldo en 2030

De manière réaliste, on imagine bien sûr que cette Coupe du Monde 2026 sera la dernière du quintuple Ballon d'Or. Mais Roberto Martinez fait mine de ne pas en être si sûr. "Personne ne devrait douter de la capacité de Cristiano à être de la partie lors de la Coupe du Monde 2030", prévient le sélectionneur du Portugal via la Cadena Ser Radio. "Ne soyez pas surpris s'il y arrive".

Ronaldo aurait alors 45 ans, et si la légende vivante portugaise a déjà sous-entendu que sa carrière approchait de son terme, il n'a pour autant jamais donné de date précise à sa retraite. Surtout, la Coupe du Monde 2030 se disputera en partie au Portugal, ce qui peut faire office d'ultime motivation pour CR7.

"Le staff et moi sommes arrivés à une conclusion : Cristiano Ronaldo n'est pas défini par ce qu'il "mange", mais par sa faim. Il n'accorde pas d'importance à tel ou tel trophée : dès qu'il l'a gagné, le lendemain, il a de nouveau faim", explique Roberto Martinez. "Et bien sûr, il y a des prédispositions génétiques, le travail et la mentalité qui expliquent sa longévité".





En disputant sa 6e Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo entrera déjà dans la légende aux côtés de Lionel Messi et Guillermo Ochoa, seuls joueurs de l'histoire à atteindre ce chiffre. Mais en disputer une septième serait certainement un fait d'armes unique, et difficile à imiter dans le futur...