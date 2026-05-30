Loin des tensions du Mondial au Qatar : les Diables Rouges affichent leur unité

Même loin de Bruges, Maxim De Cuyper suit de près les performances de son ancien club. Le Diable Rouge est resté très proche de plusieurs joueurs.

Maxim De Cuyper a beau évoluer en Premier League depuis un an, il n'a pas oublié ses racines. Parti du Club de Bruges l'été dernier pour rejoindre Brighton dans le cadre d'un transfert estimé à 20 millions d'euros, le latéral gauche suit avec attention les performances de son ancien club. Une équipe à laquelle il est attaché.

En contact avec ses anciens coéquipiers

Le Diable Rouge a eu l'occasion de célébrer à distance le titre de champion remporté par les Blauw en Zwart. Une satisfaction pour celui qui avait quitté la Belgique après avoir vu Bruges terminer derrière l'Union Saint-Gilloise la saison précédente. Même installé en Angleterre, De Cuyper est resté en contact avec plusieurs cadres du vestiaire brugeois. Dans les colonnes de Het Nieuwsblad, il a expliqué. "J'ai régulièrement de leurs nouvelles. Je n'appelle pas beaucoup, mais j'envoie souvent des messages à Hans Vanaken, Brandon Mechele et Joaquin Seys. Surtout pendant les barrages."

Une belle ambiance

Parmi les joueurs cités figure Seys, qui fait partie du groupe belge retenu pour la Coupe du monde. Les deux hommes évoluent dans des rôles similaires, ce qui pourrait créer une forme de concurrence au sein de la sélection. Une situation que De Cuyper ne voit pas de cette manière. "Je ne vois pas Joa comme un concurrent. Il a des qualités exceptionnelles et peut jouer à plusieurs postes. C'est la même chose pour moi. On verra comment l'équipe se composera."

Les deux joueurs ont plusieurs points communs dans leur jeu et leur polyvalence pourrait offrir différentes solutions à Rudi Garcia pendant le tournoi.



Avant de s'envoler vers les États-Unis, la Belgique disputera deux rencontres de préparation. Les Diables affronteront la Croatie le 2 juin puis la Tunisie le 6 juin. La Belgique débutera sa Coupe du monde le 15 juin contre l'Égypte.