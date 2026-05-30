Un coach belge, ancien adjoint de Ronny Deila, change de club

Kristof Aelbrecht, ancien entraîneur assistant de Ronny Deila au Club de Bruges, va quitter Willem II. Il va rejoindre le Fortuna Sittard.

Le Fortuna Sittard a annoncé cette semaine l'arrivée d'un entraîneur belge au sein de son staff. Kristof Aelbrecht (45 ans) va en effet quitter son poste d'entraîneur adjoint à Willem II, pour endosser les mêmes responsabilités au sein du Fortuna.

Aelbrecht va intéger le staff d'un ancien de Jupiler Pro League : Danny Buijs, qui a entraîné le KV Malines en 2022, et est en poste au Fortuna Sittard depuis 2023.

C'est un retour à Sittard pour Kristof Aelbrecht, qui avait déjà occupé ce rôle d'adjoint au sein du club entre 2018 et 2020, rappelle le Fortuna dans son communiqué officiel. Il avait ensuite travaillé chez les jeunes du PSV Eindhoven, puis tenté sa chance en tant que T1 à Top OSS.

Ancien adjoint de Ronny Deila à Bruges

Kristof Aelbrecht, qui a fait toute sa carrière de joueur professionnel aux Pays-Bas, était ensuite revenu en Belgique, au Club de Bruges. Il avait d'abord intégré le staff du Club NXT, puis était devenu adjoint de Ronny Deila au sein du staff de l'équipe A.

"C'est un plaisir d'être de retour à Sittard. Ces dernières années, j'ai acquis une grande expérience dans différents environnements et fonctions, ce qui me permet de revenir avec une vision encore plus large et un bagage riche", déclare le Belge.



