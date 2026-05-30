Remco Evenepoel ne perd pas espoir pour "son" RSC Anderlecht

Remco Evenepoel a beau être devenu une star mondiale grâce au cyclisme, c'est bien à Anderlecht qu'il a commencé sa carrière de sportif. Il en reste un grand supporter.

Remco Evenepoel observe avec douleur la situation actuelle du RSC Anderlecht. La finale de la Coupe, surtout, l’a particulièrement touché, alors qu’il se prépare déjà pour le Tour de France.

“C’est douloureux à voir... Surtout cette finale de Coupe. Dans les play-offs, c’était pratiquement acquis qu’ils termineraient quatrièmes. Mais en finale, j’espérais voir un autre Anderlecht, avec une vraie énergie. Et ce n’était pas du tout le cas”, a critiqué Evenepoel dans Het Laatste Nieuws.

Remco Evenepoel se montre critique envers Anderlecht

"Espérons que cela s’arrange vite. L’Anderlecht d’aujourd’hui et celui d’il y a 10 à 15 ans, c’est le jour et la nuit. De presque jouer le titre chaque année, on en est à espérer qu’ils atteignent au moins les Play-offs 1".

"J’espère que ce sera une histoire à la Arsenal. Qu’après quelques années de galère, ils puissent à nouveau jouer les premiers rôles", analyse le champion olympique. "Mais quand on voit le Club Bruges et l’Union, on sait qu’il reste beaucoup de travail", reconnaît Evenepoel.



"À Anderlecht, l’équipe est composée presque exclusivement de grands noms. À l’Union, peut-être pas, et pourtant ils se battent les uns pour les autres. Au Club Bruges aussi, c’est une machine bien huilée. Et au niveau de la direction, beaucoup de choses ont mal tourné ces dernières années à Anderlecht."