Surprenant : et si Carl Hoefkens revenait tout de même en Belgique ?

Nouvelle surprenante en provenance d'OHL : le club penserait toujours à rapatrier Carl Hoefkens. Pourtant, le coach belge a prolongé son contrat au NAC Breda.

Carl Hoefkens a été relégué avec le NAC Breda, qui évoluera donc la saison prochaine en Keuken Kampioen Divisie. On s'attendait suite à cet échec à ce que le club néerlandais se sépare de son entraîneur.

Plusieurs clubs belges s'y préparaient également et s'intéressaient à son profil. La piste la plus plausible était selon Voetbal International, OHL, qui s'est récemment séparé de Felice Mazzù suite à des Europe Playoffs très décevants.

OHL insiste pour Carl Hoefkens

Le SK Beveren – où Marink Reedijk est parti après avoir promu le club en D1A – a lui aussi besoin d’un nouveau coach et se serait entre-temps renseigné concernant Carl Hoefkens, toujours selon VI.

Le NAC Breda a réagi immédiatement et a décidé, malgré la relégation, de continuer avec Carl Hoefkens. Les deux parties ont discuté et ont trouvé un terrain d’entente pour tenter ensemble de remonter en Eredivisie. Mais un départ resterait possible.



En effet, le Nieuwsblad révèle qu'OHL envisagerait de payer un montant libératoire pour tout de même débaucher Carl Hoefkens auprès du NAC Breda. Ce serait une grosse surprise, et l'ancien entraîneur du Standard et du Club de Bruges pourrait ne pas vouloir trahir sa parole désormais. Affaire à suivre.