Une ex-star de Premier League, en chute libre, est soupçonnée de conduite sous stupéfiants

Cela va de mal en pis pour Raheem Sterling. Alors que sa carrière est au point mort, l'ancien attaquant de Manchester City est soupçonné d'usage de stupéfiants ayant conduit à un accident de voiture.

Arrivé libre en février dernier à Feyenoord, Raheem Sterling (31 ans) n'est pas parvenu à y relancer sa carrière. L'ailier anglais a disputé 8 (bouts de) matchs en Eredivisie, sans parvenir à être décisif. Il n'était sous contrat que jusqu'en juin prochain, et son avenir est donc en suspens.

Il le sera d'autant plus désormais : Sterling a récemment été arrêté par les forces de l'ordre anglaises suite à un accident sur l'autoroute. Un accident n'impliquant que son véhicule, qui aurait percuté les glissières de sécurité.

Raheem Sterling arrêté pour conduite sous influence

"Jeudi, peu avant 9 h, nous avons reçu des informations selon lesquelles une Lamborghini était entrée en collision avec des glissières de sécurité sur la M3 en direction du sud, près de l'échangeur de Minley. Aucun autre véhicule n'était impliqué et aucun blessé n'a été signalé", communiqué le département de police du Hampshire.

Raheem Sterling aurait ensuite été interpellé pour "conduite sous l'emprise de stupéfiants, conduite dangereuse, possession d'une drogue de classe C et refus de se soumettre à un prélèvement". Le nom du joueur n'est pas mentionné dans le rapport : c'est le tabloïd anglais The Sun qui révèle son identité. Sterling aurait été libéré sous caution.



Ancienne star de Premier League, Raheem Sterling a remporté 4 titres de champion avec Manchester City sous Pep Guardiola. Mais depuis 2022 et son départ pour Chelsea, il n'a plus jamais atteint ce niveau. Après un prêt totalement manqué à Arsenal, Sterling a été libéré en janvier dernier par les Blues. Il n'a plus été international anglais depuis 2022.