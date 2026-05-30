Les Diables sont prévenus : leurs deux premiers adversaires à la Coupe du Monde 2026 gagnent en amical

La préparation de nombreuses sélections pour la Coupe du Monde 2026 a déjà commencé. C'est le cas des deux premiers adversaires de la Belgique, l'Egypte et l'Iran.

Lundi, nous serons déjà le 1er juin : la Coupe du Monde 2026 approche à grands pas. L'entrée en lice des Diables Rouges est prévue pour le 15 juin à Seattle, mais la Belgique ne disputera son premier match amical que ce mardi 2 juin en Croatie, avant d'affronter la Tunisie le 6 juin à Bruxelles.

Plusieurs autres nations, elles, ont déjà commencé leur préparation. C'est le cas de l'Egypte et de l'Iran, les deux premiers adversaires des Diables. Et ils se sont mis en confiance, avec deux victoires.

Nous vous en parlions récemment : l'Iran, qui affrontait la Gambie, s'est un peu fait peur en étant mené mais a finalement remporté son match (3-1), dans une préparation fort perturbée par le contexte géopolitique.

L'Egypte aussi s'impose, contre la Russie

L'Egypte, quant à elle, affrontait la Russie, qui reste un adversaire solide malgré les sanctions internationales l'empêchant de prendre part aux compétitions internationales. Un match remporté sur le score de 1-0, grâce à un but de Mostafa Ziko, ailier du Pyramids FC.

Au coup d'envoi de ce match, on retrouvait notamment l'ex-Mauve et Hurlu Mohamed Trezeguet et l'attaquant de Manchester City Omar Marmoush. Mohamed Salah n'était pas encore présent pour les Pharaons.

La Nouvelle-Zélande, troisième et dernier adversaire des Diables Rouges en phase de poules, n'a pas encore joué son premier match amical. Il est prévu mercredi contre une autre équipe qualifiée pour le tournoi : Haïti.