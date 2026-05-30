Arne Slot viré de Liverpool, déjà un grand favori pour lui succéder

Remplaçant de Jürgen Klopp à Liverpool, Arne Slot avait remporté la Premier League avec les Reds la saison dernière avant de finir ce nouvel exercice à la cinquième place. Le Néerlandais n'a pas résisté et est limogé.

Souvenez-vous. Dès le moment de ses adieux, Jürgen Klopp confirmait à Anfield le nom de son successeur, en demandant aux supporters de chanter à la gloire d'Arne Slot, qui n'avait pas encore été officiellement nommé.

Le Néerlandais avait réussi sa première saison dans le mythique club anglais, en remportant la Premier League avec dix longueurs d'avance sur Arsenal, mettant ainsi fin au règne de Manchester City, alors troisième.

Champion et vainqueur de la Coupe des Pays-Bas avec Feyenoord avant son arrivée outre-Manche, Arne Slot n'est toutefois pas parvenu à enchaîner lors de sa deuxième saison, qui fut bien moins bonne.

Arne Slot viré de Liverpool, Andoni Iraola en approche

L'épisode Diogo Jota a plus que probablement joué, mais les Reds sont cette fois passés complètement au travers de leur saison, avec une cinquième place finale en Premier League et des éliminations de la FA Cup et de la Ligue des champions dès les quarts de finale.

Insuffisant pour Liverpool, qui aurait licencié le Néerlandais de 47 ans ce samedi, selon les informations du spécialiste des transferts Fabrizio Romano et de plusieurs médias anglais.





Pour lui succéder, le grand favori serait Andoni Iraola, ancien arrière droit espagnol qui a évolué pendant douze ans à l'Athletic Bilbao et qui a fait, en tant qu'entraîneur, les beaux jours de Bournemouth, où il est arrivé en 2023. Les Cherries ont terminé sixièmes du championnat cette saison.