Quel temps de jeu pour les Diables brugeois à la Coupe du monde ? "Rudi Garcia a déjà son idée en tête"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Quel temps de jeu pour les Diables brugeois à la Coupe du monde ? "Rudi Garcia a déjà son idée en tête"
Photo: © photonews
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Hans Vanaken et Brandon Mechele font partie des cadres expérimentés de la sélection belge, mais les deux joueurs du Club de Bruges sont loin d'être assurés d'une place de titulaire. Quel pourrait être leur rôle lors de la Coupe du monde 2026 ?

Avec le jeune Joaquin Seys (21 ans), Brandon Mechele et Hans Vanaken sont les deux autres joueurs évoluant en Jupiler Pro League sélectionnés par Rudi Garcia pour la Coupe du monde 2026.

Deux joueurs expérimentés qui sont néanmoins loin d'être assurés d'une place de titulaire. Brandon Mechele, surtout, qui n'a pas reçu énormément de temps de jeu durant les qualifications et dont le rôle, sur le terrain du moins, pourrait être limité.

"Je sais que je n'ai pas beaucoup joué en sélection ces derniers temps, je pense que le sélectionneur a déjà sa défense en tête", a confié Mechele dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. "Mais bien sûr, s'il devait changer d'avis et m'aligner d'emblée, ce serait tant mieux. Je me tiens évidemment prêt."

Hans Vanaken, le Brugeois avec le plus de temps de jeu au Mondial ?

Le Brugeois de 33 ans est imaginé sur la gauche de la défense centrale par Rudi Garcia. Un poste généralement occupé par Arthur Theate. Les pépins physiques de Zeno Debast, plutôt vu sur la droite de la défense centrale, ne devraient donc rien changer à cette estimation.

Hans Vanaken, quant à lui, devrait recevoir davantage d'opportunités de temps de jeu. Mais lorsqu'il a été interrogé sur le joueur du Club de Bruges qui en aura le plus, le triple vainqueur du Soulier d'Or (2018, 2019, 2024) est resté diplomate.

"C'est clair que je veux jouer, mais je sais aussi que la concurrence est très élevée. Je pense que cela dépendra beaucoup de si Rudi Garcia veut évoluer avec un ou deux milieux défensifs", a déclaré Hans Vanaken, qui a eu le don de réussir de belles choses et de se mettre en évidence durant les qualifications.

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