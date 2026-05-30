"N'achetez pas Tresoldi" : l'échec d'un ancien de Pro League incite l'Angleterre à se méfier

Cet été, Nicolo Tresoldi risque d'être au centre des attentions. Mais le média anglais The Athletic voit en l'échec de Tolu Arokodare une preuve que les clubs anglais ne devraient pas se ruer sur tout ce qui vient de Jupiler Pro League.

Le Club de Bruges va vivre un été très mouvementé. Comme souvent, les Blauw & Zwart vont perdre des cadres : Christos Tzolis, Joel Ordoñez, Aleksandar Stankovic ou encore Nicolo Tresoldi, tous devraient sauf surprise quitter le Jan Breydel.

C'est peut-être l'attaquant germano-italien qui a le plus de chances de rester au Club. Mais Tresoldi a énormément progressé au fil de la saison, jusqu'à disputer d'excellents Champions Playoffs avec 6 buts et 4 passes décisives au compteur. Il a grandement contribué au titre des Blauw & Zwart.

À 21 ans, Nicolo Tresoldi est évalué à 13 millions d'euros par Transfermarkt mais le FC Bruges en espérerait certainement bien plus. L'attaquant lui-même verrait probablement un transfert d'un bon oeil : Tresoldi était tout proche de disputer la Coupe du Monde 2026 avec l'Allemagne, mais n'a finalement pas été sélectionné. Evoluer dans un plus grand championnat augmenterait ses chances.

L'échec de Tolu Arokodare pointé du doigt en Angleterre

Mais c'est l'échec d'un attaquant... du KRC Genk qui pourrait amener les clubs anglais, au moins, à être prudents. Du moins à en croire The Athletic, qui n'a pas été tendre au moment de juger la saison de Tolu Arokodare. "Il manque si souvent de précision sur les centres de ses équipiers qu'on se demande s'il n'a pas besoin d'une visite chez l'opticien", écrit le média anglais.



Arokodare, qui a signé l'été dernier à Wolverhampton pour 26 millions d'euros, a disputé une saison très moyenne avec 3 buts en 33 matchs de championnat. The Athletic estime qu'il mériterait de figurer au "Hall of Shame" des transferts ratés cette saison, et se pose des questions concernant les qualités des attaquants de Jupiler Pro League. "N'achetez pas Nicolo Tresoldi", conclut le quotidien, qui se rappelle aussi des difficultés de Deniz Undav à Brighton.