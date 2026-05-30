Nathan Saliba et Promise David (malgré sa blessure) iront à la Coupe du Monde 2026

Le Canada a dévoilé sa sélection pour la Coupe du Monde 2026. Sans surprise, Nathan Saliba est de la partie, tout comme Promise David, qui devrait être rétabli.

Le Canada est le dernier pays en date à avoir dévoilé sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du Monde 2026. Jesse Marsch, sélectionneur des Canucks (ancien entraîneur du RB Salzbourg et de Leeds United, entre autres), a ainsi révélé l'identité des joueurs canadiens qui devront tenter de réaliser un exploit à la maison.

Parmi ces 26 joueurs, on retrouve deux pensionnaires de Jupiler Pro League. Pas de (mauvaise) surprise pour Nathan Saliba : les Champions Playoffs compliqués du RSC Anderlecht n'ont pas privé le milieu de terrain des Mauves de sa première Coupe du Monde. À 22 ans, Saliba compte déjà 13 caps et est un élément important de l'équipe canadienne.

Promise David est de la partie aussi

Un doute subsistait cependant concernant Promise David. L'attaquant de l'Union Saint-Gilloise a manqué la fin de la phase classique et l'intégralité des Champions Playoffs en raison d'une blessure musculaire à la hanche. Il espérait faire son retour en fin de saison, mais aucun risque n'a finalement été pris.

Malgré cette blessure, David a inscrit 15 buts en 37 matchs toutes compétitions confondues, ce qui en faisait un choix clair pour Jesse Marsch. Restait à voir si l'attaquant serait remis : en théorie, il pourrait faire son retour à l'entraînement début juin. Suffisant pour être de la partie.





D'autres vieilles connaissances de Pro League sont elles aussi présentes : Tajon Buchanan (ex-Club de Bruges, Villarreal), Jonathan David (ex-La Gantoise, Juventus) et Cyle Larin (ex-Zulte Waregem, Mallorque) sont ainsi repris.

Petite surprise : malgré sa grosse blessure, qui pourrait le tenir éloigné des terrains pour tout le tournoi, Jesse Marsch a décidé de reprendre Alphonso Davies, le capitaine de la sélection canadienne. Le joueur du Bayern Munich s'est occasionné une blessure aux ischio-jambiers au début du mois, et a vécu une saison perturbée par diverses blessures et rechutes.

Le Canada, pays co-organisateur, évoluera dans le groupe B de la Coupe du Monde 2026, et affrontera la Bosnie-Herzégovine (12/06 à Toronto), le Qatar (18/06 à Vancouver) et la Suisse (24/06 à Vancouver).