Grosse déception pour Lucas Stassin... mais cette fois, un transfert est inévitable

Lucas Stassin et l'AS Saint-Étienne ne monteront pas en Ligue 1. Ils se sont inclinés lors des barrages face à l'OGC Nice.

Ce vendredi soir, deux clubs historiques du championnat de France se disputaient le droit d'évoluer au sein de l'élite la saison prochaine. L'OGC Nice, 16e de Ligue 1 et barragiste pour le maintien, affrontait l'AS Saint-Étienne, qui a remporté les Play-offs pour la montée depuis la Ligue 2.

Une opposition entre deux Belges également : Charles Vanhoutte, qui était sur le banc au coup d'envoi, et Lucas Stassin, titulaire. C'est Nice qui en est sorti large vainqueur. En effet, les Aiglons ont aisément disposé des Verts sur le score de 4 buts à 1. Le match aller, qui avait eu lieu mardi à Geoffroy-Guichard, serait terminé sur le score de 0-0.

Saint-Étienne craque dans les dernières minutes du match

À la pause, tout était encore à faire : le score était toujours de 0-0. Mais les buts ont ensuite commencé à pleuvoir : Jonathan Clauss a ouvert le score à la 61e. Zuriko Davitashvili a relancé le match en égalisant sur penalty à la 78e, mais l'ASSE a totalement craqué dans les dernières minutes. Boudache a fait 2-1 à la 80e, avant un doublé fatal de Elye Wahi aux 86e et 90e+1 qui a tué le suspens.

Titulaire, Stassin n'a rien pu faire et a été crédité d'un match assez moyen. Mais ce résultat a une énorme importance pour son avenir. Le Belge, auteur de 11 buts en 31 matchs de Ligue 2, ne restera en effet certainement pas une saison de plus dans l'antichambre de l'élite française.

Un départ inévitable pour Lucas Stassin

Après la descente des Verts en Ligue 2, déjà, Lucas Stassin avait espéré un départ. Plusieurs clubs de Ligue 1 avaient fait part de leur intérêt et les discussions avaient même été assez avancées avec certains clubs. Mais les exigences financières de Saint-Étienne, qui tenait à conserver son jeune buteur belge afin qu'il l'aide à remonter directement, étaient très élevées.





Au fil de l'été, l'ASSE a ainsi monté son prix ; Stassin avait fini par rester, les clubs intéressés refusant de mettre la somme (environ 30 à 40 millions d'euros) exigée par le club stéphanois. Une grosse déception pour le Belge qui avait la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire et savait qu'en évoluant en Ligue 2, ce serait très compliqué de convaincre Rudi Garcia.

Au fil de prestations parfois en dents de scie, Lucas Stassin a toutefois fini par obtenir sa chance en mars dernier lors du dernier stage avant la liste finale. S'il n'a pas démérité, l'ancien d'Anderlecht manquera finalement le train : Matias Fernandez-Pardo, replacé dans l'axe à Lille, sera repris pour la Coupe du Monde 2026. Si Stassin avait évolué en Ligue 1, peut-être aurait-il eu droit à cet honneur. On ne le saura jamais, mais une chose paraît sûre : l'attaquant de Saint-Étienne ne restera pas en Ligue 2 avec son équipe.

Stassin est sous contrat jusqu'en 2028 à Saint-Étienne. Sa valeur marchande est actuellement de 15 millions d'euros ; un départ se fera donc pour probablement moins cher que ce que demandait le club l'été dernier, et ce sans que l'attaquant ait réussi à aider le club à remonter. Un pari perdu pour l'ASSE.