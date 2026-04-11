Julien Duranville ne retrouvera pas les terrains tout de suite : match reporté en D1 suisse !

Lui qui n'est pas sorti du banc depuis deux matchs espérait certainement avoir du temps de jeu. Mais Julien Duranville a vu le match entre Thoune et le FC Bâle être reporté.

Ce week-end, en Super League suisse, on dispute la 33e et dernière journée de la phase classique de championnat. Le FC Thoune devait recevoir le FC Bâle ce samedi. Mais la rencontre a été reportée, a annoncé la Swiss Football League.

En cause, un violent incendie survenu dans les vestiaires du FC Bâle, au Parc Saint-Jacques, alors que le déplacement à Thoune était prévu ce soir à 20h30. Aucun blessé n'est à déplorer mais les dommages matériels sont importants.

Julien Duranville manque de temps de jeu et ronge son frein

Le report a été officialisé par la ligue suisse de football à la demande du FC Bâle, qui se dit "dans l'impossibilité de disputer son match au FC Thoune". Les vestiaires, les douches, les bureaux mais aussi les équipements des joueurs auraient été lourdement endommagés.

Cet incident va perturber le calendrier des deux équipes qui devront probablement rejouer dans un timing assez serré ; en effet, après cette 33e journée doit débuter la phase finale du championnat sous forme de Playoffs.



Julien Duranville (19 ans) ne pourra donc pas retrouver les terrains, lui qui n'est pas monté au jeu lors des deux derniers matchs du FC Bâle et ronge son frein. Cette saison, il a disputé 10 matchs, inscrit un but et délivré un assist.