Trop juste, ce produit de l'académie du Standard ? "Il a bien évolué ces dernières semaines"

René Mitongo n'a pas disputé une seule minute face à OHL, et attend toujours son premier but avec l'équipe A. Vincent Euvrard reste patient et optimiste.

La semaine passée, le Standard a vu la doublure de son attaquant de pointe inscrire deux buts, une preuve que Vincent Euvrard compte sur son banc et que la concurrence est rude en attaque. Dennis Ayensa a joué une demi-heure... mais René Mitongo, lui, n'est pas monté au jeu.

L'explosion du jeune attaquant de 18 ans avec l'équipe A prend plus de temps que prévu. Voilà près de trois mois maintenant que Mitongo n'est plus monté au jeu en D1A, le club préférant l'envoyer aider le SL16 dans sa lutte en Relegation Playoffs, en D1 ACFF.

Euvrard encourage Mitongo

"René Mitongo a bien évolué ces dernières semaines", affirme Vincent Euvrard, interrogeant sur le fait que Mitongo soit à l'heure actuelle un poil trop court pour se mêler à la lutte pour le poste de n°9 en équipe A. "Ce qui est important, c'est qu'il a pris beaucoup de temps de jeu en U23 et en équipe nationale".

"C'est important à son âge de prendre son temps. Il montre de bonnes choses, a marqué des buts importants en U23 et montré des choses intéressantes en équipe nationale", continue Euvrard, qui espère donc pouvoir lancer le jeune attaquant dans le grand bain.

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"Nous verrons à quel moment nous pouvons lui donner sa chance. Mais l'important actuellement est l'équipe et gagner des matchs", reconnaît le coach des Rouches. Un contexte dans lequel les jeunes doivent parfois prendre leur mal en patience.