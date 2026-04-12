🎥 Comme sur un boulevard londonien : Jérémy Doku met Chelsea à l'amende, Arsenal sous pression

manchester City s'est imposé 0-3 à Chelsea. Jérémy Doku a inscrit le dernier but des siens en profitant des errements défensifs des Blues.

24 heures après la défaite d'Arsenal contre Bournemouth, Manchester City avait l'occasion d'encore un peu plus mettre les Gunners sous pression en allant s'imposer à Chelsea. Pour cela, Pep Guardiola a fait confiance à Jérémy Doku, titulaire côté gauche.

La première mi-temps s'est avérée engagée mais assez fermée. Doku n'était pas dans un grand jour (un dribble réussi sur cinq, 16 pertes de balles) et Manchester City dans son ensemble a attendu pour appuyer sur l'accélérateur.

La différence s'est véritablement faite en début de deuxièmé période, avec trois buts en un peu plus d'un quart d'heure pour les Cityzens. Rayan Cherki a montré la voie à suivre avec deux assists pour Marc Guéhi et Nico O'Reilly (57e, 0-2).

Doku s'invite à la fête

Malgré ses difficultés du jour, c'est Jérémy Doku qui a définitivement plié la rencontre. Jusqu'au-boutiste après une frappe dans les gants de Robert Sànchez, le Diable Rouge est allé chiper le ballon dans les pieds des Blues et en a ensuite écartelé la défense (68e, 0-3) pour inscrire son deuxième but de la saison en Premier League.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 JEREMY DOKU MAKES IT THREE FOR MANCHESTER CITY!



Chelsea 0-3 Manchester City. pic.twitter.com/Do07XAaJCa



— SYTE (@Syte_foot) April 12, 2026

Manchester City s'impose donc sur un score finalement confortable pour revenir à six points d'Arsenal, qui compte un match de plus et doit se déplacer à l'Emirates Stadium dans une semaine. La fin de saison s'annonce chaude.