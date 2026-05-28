Le procès relatif au rachat du Sporting d'Anderlecht par Marc Coucke une nouvelle fois reporté

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Le procès relatif au rachat du Sporting d'Anderlecht par Marc Coucke une nouvelle fois reporté
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4348

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a, ce jeudi, reporté le procès relatif au rachat du club de football du RSC Anderlecht par l’homme d’affaires Marc Coucke en 2017. Cette décision fait suite à une demande de récusation introduite par l’avocat de Christophe Henrotay.

Ce jeudi devait s'ouvrir le procès relatif à la vente supposément frauduleuse du Sporting d'Anderlecht en 2017. Maître De Béco, l’avocat de l'agent de joueurs Christophe Henrotay, avait demandé qu’aucune audience ne se tienne encore cette semaine, car il avait d’autres dossiers inscrits au rôle. La présidente du tribunal lui aurait alors demandé si c’était une blague, et avait maintenu la séance.

"Dans le cadre d’un échange entre les parties et le tribunal concernant l’organisation des prochaines audiences, mais aussi au sujet d’un point de procédure essentiel touchant directement aux droits de la défense, la présidente de la 89e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles a adopté une attitude de nature à faire naître un soupçon légitime quant à sa capacité à traiter ce dossier avec la sérénité et l’impartialité requises."

Report du dossier à la demande de l’avocat de Christophe Henrotay

"J’ai dès lors estimé devoir déposer une demande de récusation", a indiqué jeudi maître De Béco lui-même dans un communiqué relayé par Het Nieuwsblad. Le procès semble donc prendre du retard.

Toujours selon le journal néerlandophone, la présidente du tribunal dispose désormais de 48 heures pour coucher par écrit ses observations sur la demande de récusation et décider si elle se retire de la procédure. Si elle ne le fait pas, la cour d’appel de Bruxelles devra se prononcer sur cette demande. Un pourvoi en cassation restera également possible contre un éventuel arrêt de la cour d’appel.


Entre-temps, il a d’ores et déjà été décidé de reporter le procès. Le dossier sera à nouveau examiné le 11 septembre. Il sera alors décidé de la date à laquelle le procès devrait finalement se tenir. Après près de dix ans, il n’y a donc toujours pas de fumée blanche. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Anderlecht

Plus de news

Le Brésil retient son souffle : Neymar pourrait finalement manquer la Coupe du monde

Le Brésil retient son souffle : Neymar pourrait finalement manquer la Coupe du monde

17:30
Bruges et Anderlecht l’avaient approché : un cadre de Westerlo annonce son départ

Bruges et Anderlecht l’avaient approché : un cadre de Westerlo annonce son départ

17:00
L'un des chantiers d'Anderlecht : il faudra des patrons Analyse

L'un des chantiers d'Anderlecht : il faudra des patrons

12:30
OFFICIEL : première recrue de l’été pour l’Union, qui surprend encore sur le mercato

OFFICIEL : première recrue de l’été pour l’Union, qui surprend encore sur le mercato

16:30
Matias Fernandez-Pardo sur la pointe des pieds, mais avec ambition chez les Diables : "Lukaku est le numéro 1" Interview

Matias Fernandez-Pardo sur la pointe des pieds, mais avec ambition chez les Diables : "Lukaku est le numéro 1"

16:00
1
La Belgique U17 battue pour son deuxième match au championnat d’Europe

La Belgique U17 battue pour son deuxième match au championnat d’Europe

15:40
2
Matias Fernandez-Pardo explique enfin son choix pour la Belgique : "Il y a eu une mauvaise interprétation" Interview

Matias Fernandez-Pardo explique enfin son choix pour la Belgique : "Il y a eu une mauvaise interprétation"

14:40
1
Le premier d'une longue liste : un premier renfort venu de... troisième division à l'Antwerp

Le premier d'une longue liste : un premier renfort venu de... troisième division à l'Antwerp

14:15
Discussions en bonne voie : le Standard fonce sur l’un de ses anciens jeunes pour remplacer Homawoo

Discussions en bonne voie : le Standard fonce sur l’un de ses anciens jeunes pour remplacer Homawoo

13:43
1
"Souviens-toi 2018" : deux soirées événement sur la Coupe du monde des Diables avec… Julien Cazarre

"Souviens-toi 2018" : deux soirées événement sur la Coupe du monde des Diables avec… Julien Cazarre

13:20
Soulagement pour Carl Hoefkens malgré la descente en D2 néerlandaise

Soulagement pour Carl Hoefkens malgré la descente en D2 néerlandaise

12:00
La fin des espoirs ? Le Club de Bruges devrait finalement perdre Aleksandar Stankovic

La fin des espoirs ? Le Club de Bruges devrait finalement perdre Aleksandar Stankovic

11:30
1
Un flop coûteux du Club de Bruges pourrait retourner au pays

Un flop coûteux du Club de Bruges pourrait retourner au pays

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/05: Scherpen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/05: Scherpen

10:00
Deux anciens de Jupiler Pro League dans la liste des Pays-Bas pour la Coupe du Monde 2026

Deux anciens de Jupiler Pro League dans la liste des Pays-Bas pour la Coupe du Monde 2026

09:15
Le Standard et deux autres clubs belges sur la piste d'un Diable Rouge ?

Le Standard et deux autres clubs belges sur la piste d'un Diable Rouge ?

10:30
1
Récompensé aux Pro League Awards, un cadre de l'Union pourrait bien s'en aller

Récompensé aux Pro League Awards, un cadre de l'Union pourrait bien s'en aller

10:00
Un grand talent belge de plus opte pour la République Démocratique du Congo à l'âge de 18 ans

Un grand talent belge de plus opte pour la République Démocratique du Congo à l'âge de 18 ans

09:40
5
Alors qu'il n'est même pas encore officiellement licencié, on sait qui succédera à Sébastien Pocognoli

Alors qu'il n'est même pas encore officiellement licencié, on sait qui succédera à Sébastien Pocognoli

08:45
4
Voici quand Zeno Debast espère être prêt pour jouer avec les Diables Rouges

Voici quand Zeno Debast espère être prêt pour jouer avec les Diables Rouges

08:21
Un départ à la RAAL : il va rejoindre le Sporting Charleroi

Un départ à la RAAL : il va rejoindre le Sporting Charleroi

07:46
1
Enfin une porte de sortie ? Un candidat sort du bois pour Yari Verschaeren

Enfin une porte de sortie ? Un candidat sort du bois pour Yari Verschaeren

21:30
2
Genk retient son souffle concernant Zakaria El Ouahdi

Genk retient son souffle concernant Zakaria El Ouahdi

07:30
"Avec ces deux joueurs toute la saison, on était dans le top 6" : Marc Wilmots fait le bilan du Strandard

"Avec ces deux joueurs toute la saison, on était dans le top 6" : Marc Wilmots fait le bilan du Strandard

07:00
3
Thomas Meunier ouvre la porte à un retour en Belgique : "Je suis prêt, mais eux, le sont-ils ?"

Thomas Meunier ouvre la porte à un retour en Belgique : "Je suis prêt, mais eux, le sont-ils ?"

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/05: Hoedaert - Verschaeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/05: Hoedaert - Verschaeren

22:00
Sibierski prospecte : Anderlecht sur les traces d'un ancien entraîneur à poigne de Pro League

Sibierski prospecte : Anderlecht sur les traces d'un ancien entraîneur à poigne de Pro League

19:30
1
🎥 Un but aura suffi : un vainqueur forcément inédit en Conférence League

🎥 Un but aura suffi : un vainqueur forcément inédit en Conférence League

23:00
"Les Carolos ont activé l'extincteur" : le témoignage édifiant d'un steward liégeois du choc wallon

"Les Carolos ont activé l'extincteur" : le témoignage édifiant d'un steward liégeois du choc wallon

22:30
3
C'est signé : un défenseur de la RAAL se relance en D1 FFA

C'est signé : un défenseur de la RAAL se relance en D1 FFA

22:00
Voici les premières dates et les premiers adversaires connus pour les matchs amicaux du RFC Liège

Voici les premières dates et les premiers adversaires connus pour les matchs amicaux du RFC Liège

21:00
La quatrième et dernière saison de Marlon Fossey au Standard ? "J'espère que le succès est à portée de main"

La quatrième et dernière saison de Marlon Fossey au Standard ? "J'espère que le succès est à portée de main"

20:40
La direction a réfléchi pendant plusieurs jours : le couperet en passe de tomber pour Pocognoli

La direction a réfléchi pendant plusieurs jours : le couperet en passe de tomber pour Pocognoli

20:03
Nathan De Cat reçoit un conseil de Romelu Lukaku pour son avenir

Nathan De Cat reçoit un conseil de Romelu Lukaku pour son avenir

27/05
9
Le MVP Roman Ferber et le Liégeois Sami El Anabi promus, champions et en C1 : "Ce sera David contre Goliath" Interview

Le MVP Roman Ferber et le Liégeois Sami El Anabi promus, champions et en C1 : "Ce sera David contre Goliath"

19:16
Pays-Bas, États-Unis, Panama... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Pays-Bas, États-Unis, Panama... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

27/05

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved