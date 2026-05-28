Le procès relatif au rachat du Sporting d'Anderlecht par Marc Coucke une nouvelle fois reporté

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a, ce jeudi, reporté le procès relatif au rachat du club de football du RSC Anderlecht par l’homme d’affaires Marc Coucke en 2017. Cette décision fait suite à une demande de récusation introduite par l’avocat de Christophe Henrotay.

Ce jeudi devait s'ouvrir le procès relatif à la vente supposément frauduleuse du Sporting d'Anderlecht en 2017. Maître De Béco, l’avocat de l'agent de joueurs Christophe Henrotay, avait demandé qu’aucune audience ne se tienne encore cette semaine, car il avait d’autres dossiers inscrits au rôle. La présidente du tribunal lui aurait alors demandé si c’était une blague, et avait maintenu la séance.

"Dans le cadre d’un échange entre les parties et le tribunal concernant l’organisation des prochaines audiences, mais aussi au sujet d’un point de procédure essentiel touchant directement aux droits de la défense, la présidente de la 89e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles a adopté une attitude de nature à faire naître un soupçon légitime quant à sa capacité à traiter ce dossier avec la sérénité et l’impartialité requises."

Report du dossier à la demande de l’avocat de Christophe Henrotay

"J’ai dès lors estimé devoir déposer une demande de récusation", a indiqué jeudi maître De Béco lui-même dans un communiqué relayé par Het Nieuwsblad. Le procès semble donc prendre du retard.

Toujours selon le journal néerlandophone, la présidente du tribunal dispose désormais de 48 heures pour coucher par écrit ses observations sur la demande de récusation et décider si elle se retire de la procédure. Si elle ne le fait pas, la cour d’appel de Bruxelles devra se prononcer sur cette demande. Un pourvoi en cassation restera également possible contre un éventuel arrêt de la cour d’appel.



Entre-temps, il a d’ores et déjà été décidé de reporter le procès. Le dossier sera à nouveau examiné le 11 septembre. Il sera alors décidé de la date à laquelle le procès devrait finalement se tenir. Après près de dix ans, il n’y a donc toujours pas de fumée blanche.