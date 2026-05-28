Le premier d'une longue liste : un premier renfort venu de... troisième division à l'Antwerp

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Le premier d'une longue liste : un premier renfort venu de... troisième division à l'Antwerp
Deviens fan de Antwerp! 2890

Marc Overmars et la direction de l'Antwerp vont devoir s'activer lors du mercato estival. Le premier renfort des Anversois pourrait surprendre, puisqu'il viendrait de... la troisième division croate.

L'Antwerp a vécu une saison cauchemardesque, où l'on a même cru que le Great Old allait jouer les play-downs, avant de se ressaisir et terminer dans le ventre mou de la phase classique.

Alors que l'on attendait les hommes de Joseph Oosting dans la course au barrage européen, ces derniers n'ont terminé qu'à la cinquième place des Play-Offs, et ont subi plusieurs claques durant ceux-ci, dont un revers 0-5 concédé au Bosuil face au Standard.

On le sait depuis plusieurs semaines : Marc Overmars veut pratiquement tout changer à l'Antwerp et faire table rase pour la saison prochaine. De nombreux transferts sont donc à attendre, aussi compte tenu de la quinzaine de joueurs en fin de contrat, et le premier pourrait être officialisé prochainement.

Un renfort issu de... D3 croate à l'Antwerp

Selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, le Matricule 1 serait en effet sur le point de finaliser l'arrivée de Carlos Daniel Mejia en provenance du NK Kustosija... en troisième division croate.

L'ailier de 18 ans, qui en aura 19 au début de la saison prochaine, espère franchir un gros palier dans sa carrière et rejoindre l'équipe première d'un club professionnel. Cela pourrait donc être le cas à l'Antwerp.

Décrit comme un petit joueur virevoltant, il devra néanmoins corriger son dernier geste, puisqu'il totalise plus de cartes jaunes (4) que de buts inscrits (1) cette saison. Il devrait s'agir du premier renfort d'une longue liste au Bosuil.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Antwerp

Plus de news

Matias Fernandez-Pardo explique enfin son choix pour la Belgique : "Il y a eu une mauvaise interprétation" Interview

Matias Fernandez-Pardo explique enfin son choix pour la Belgique : "Il y a eu une mauvaise interprétation"

14:40
Discussions en bonne voie : le Standard fonce sur l’un de ses anciens jeunes pour remplacer Homawoo

Discussions en bonne voie : le Standard fonce sur l’un de ses anciens jeunes pour remplacer Homawoo

13:43
"Souviens-toi 2018" : deux soirées événement sur la Coupe du monde des Diables avec… Julien Cazarre

"Souviens-toi 2018" : deux soirées événement sur la Coupe du monde des Diables avec… Julien Cazarre

13:20
L'un des chantiers d'Anderlecht : il faudra des patrons Analyse

L'un des chantiers d'Anderlecht : il faudra des patrons

12:30
Soulagement pour Carl Hoefkens malgré la descente en D2 néerlandaise

Soulagement pour Carl Hoefkens malgré la descente en D2 néerlandaise

12:00
La fin des espoirs ? Le Club de Bruges devrait finalement perdre Aleksandar Stankovic

La fin des espoirs ? Le Club de Bruges devrait finalement perdre Aleksandar Stankovic

11:30
Un flop coûteux du Club de Bruges pourrait retourner au pays

Un flop coûteux du Club de Bruges pourrait retourner au pays

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/05: Scherpen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/05: Scherpen

10:00
Le Standard et deux autres clubs belges sur la piste d'un Diable Rouge ?

Le Standard et deux autres clubs belges sur la piste d'un Diable Rouge ?

10:30
1
Récompensé aux Pro League Awards, un cadre de l'Union pourrait bien s'en aller

Récompensé aux Pro League Awards, un cadre de l'Union pourrait bien s'en aller

10:00
Un grand talent belge de plus opte pour la République Démocratique du Congo à l'âge de 18 ans

Un grand talent belge de plus opte pour la République Démocratique du Congo à l'âge de 18 ans

09:40
4
Deux anciens de Jupiler Pro League dans la liste des Pays-Bas pour la Coupe du Monde 2026

Deux anciens de Jupiler Pro League dans la liste des Pays-Bas pour la Coupe du Monde 2026

09:15
Alors qu'il n'est même pas encore officiellement licencié, on sait qui succédera à Sébastien Pocognoli

Alors qu'il n'est même pas encore officiellement licencié, on sait qui succédera à Sébastien Pocognoli

08:45
2
Voici quand Zeno Debast espère être prêt pour jouer avec les Diables Rouges

Voici quand Zeno Debast espère être prêt pour jouer avec les Diables Rouges

08:21
Un départ à la RAAL : il va rejoindre le Sporting Charleroi

Un départ à la RAAL : il va rejoindre le Sporting Charleroi

07:46
1
Genk retient son souffle concernant Zakaria El Ouahdi

Genk retient son souffle concernant Zakaria El Ouahdi

07:30
"Avec ces deux joueurs toute la saison, on était dans le top 6" : Marc Wilmots fait le bilan du Strandard

"Avec ces deux joueurs toute la saison, on était dans le top 6" : Marc Wilmots fait le bilan du Strandard

07:00
2
Thomas Meunier ouvre la porte à un retour en Belgique : "Je suis prêt, mais eux, le sont-ils ?"

Thomas Meunier ouvre la porte à un retour en Belgique : "Je suis prêt, mais eux, le sont-ils ?"

06:30
🎥 Un but aura suffi : un vainqueur forcément inédit en Conférence League

🎥 Un but aura suffi : un vainqueur forcément inédit en Conférence League

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/05: Hoedaert - Verschaeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/05: Hoedaert - Verschaeren

22:00
"Les Carolos ont activé l'extincteur" : le témoignage édifiant d'un steward liégeois du choc wallon

"Les Carolos ont activé l'extincteur" : le témoignage édifiant d'un steward liégeois du choc wallon

22:30
3
C'est signé : un défenseur de la RAAL se relance en D1 FFA

C'est signé : un défenseur de la RAAL se relance en D1 FFA

22:00
Enfin une porte de sortie ? Un candidat sort du bois pour Yari Verschaeren

Enfin une porte de sortie ? Un candidat sort du bois pour Yari Verschaeren

21:30
2
Voici les premières dates et les premiers adversaires connus pour les matchs amicaux du RFC Liège

Voici les premières dates et les premiers adversaires connus pour les matchs amicaux du RFC Liège

21:00
La quatrième et dernière saison de Marlon Fossey au Standard ? "J'espère que le succès est à portée de main"

La quatrième et dernière saison de Marlon Fossey au Standard ? "J'espère que le succès est à portée de main"

20:40
La direction a réfléchi pendant plusieurs jours : le couperet en passe de tomber pour Pocognoli

La direction a réfléchi pendant plusieurs jours : le couperet en passe de tomber pour Pocognoli

20:03
Sibierski prospecte : Anderlecht sur les traces d'un ancien entraîneur à poigne de Pro League

Sibierski prospecte : Anderlecht sur les traces d'un ancien entraîneur à poigne de Pro League

19:30
1
Le MVP Roman Ferber et le Liégeois Sami El Anabi promus, champions et en C1 : "Ce sera David contre Goliath" Interview

Le MVP Roman Ferber et le Liégeois Sami El Anabi promus, champions et en C1 : "Ce sera David contre Goliath"

19:16
Officiel : le premier transfert de l'été carolo était presque une évidence

Officiel : le premier transfert de l'été carolo était presque une évidence

18:35
1
"Je veux jouer chaque rencontre de D1A pour la gagner" : Lommel commence à rêver de la saison prochaine

"Je veux jouer chaque rencontre de D1A pour la gagner" : Lommel commence à rêver de la saison prochaine

18:00
Nathan De Cat reçoit un conseil de Romelu Lukaku pour son avenir

Nathan De Cat reçoit un conseil de Romelu Lukaku pour son avenir

17:30
9
Détails, chiffres : quelle est l'étendue des dégâts à Sclessin après les incidents de Standard - Charleroi ?

Détails, chiffres : quelle est l'étendue des dégâts à Sclessin après les incidents de Standard - Charleroi ?

16:40
1
"Cela m'a sans doute coûté ma carrière au Standard" : quand Roland Duchâtelet imposait un joueur à Rednic

"Cela m'a sans doute coûté ma carrière au Standard" : quand Roland Duchâtelet imposait un joueur à Rednic

17:00
1
La finale de la Conference League de ce mercredi soir vaut le détour : voici pourquoi

La finale de la Conference League de ce mercredi soir vaut le détour : voici pourquoi

16:20
"Il est en forme, hein" : Thomas Meunier se montre rassurant concernant Romelu Lukaku

"Il est en forme, hein" : Thomas Meunier se montre rassurant concernant Romelu Lukaku

16:00
OFFICIEL : Ralf Seuntjens accompagnera Lommel en Pro League

OFFICIEL : Ralf Seuntjens accompagnera Lommel en Pro League

15:40

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved