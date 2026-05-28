Le premier d'une longue liste : un premier renfort venu de... troisième division à l'Antwerp

Marc Overmars et la direction de l'Antwerp vont devoir s'activer lors du mercato estival. Le premier renfort des Anversois pourrait surprendre, puisqu'il viendrait de... la troisième division croate.

L'Antwerp a vécu une saison cauchemardesque, où l'on a même cru que le Great Old allait jouer les play-downs, avant de se ressaisir et terminer dans le ventre mou de la phase classique.

Alors que l'on attendait les hommes de Joseph Oosting dans la course au barrage européen, ces derniers n'ont terminé qu'à la cinquième place des Play-Offs, et ont subi plusieurs claques durant ceux-ci, dont un revers 0-5 concédé au Bosuil face au Standard.

On le sait depuis plusieurs semaines : Marc Overmars veut pratiquement tout changer à l'Antwerp et faire table rase pour la saison prochaine. De nombreux transferts sont donc à attendre, aussi compte tenu de la quinzaine de joueurs en fin de contrat, et le premier pourrait être officialisé prochainement.

Un renfort issu de... D3 croate à l'Antwerp

Selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, le Matricule 1 serait en effet sur le point de finaliser l'arrivée de Carlos Daniel Mejia en provenance du NK Kustosija... en troisième division croate.

L'ailier de 18 ans, qui en aura 19 au début de la saison prochaine, espère franchir un gros palier dans sa carrière et rejoindre l'équipe première d'un club professionnel. Cela pourrait donc être le cas à l'Antwerp.





Décrit comme un petit joueur virevoltant, il devra néanmoins corriger son dernier geste, puisqu'il totalise plus de cartes jaunes (4) que de buts inscrits (1) cette saison. Il devrait s'agir du premier renfort d'une longue liste au Bosuil.