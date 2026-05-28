La fin des espoirs ? Le Club de Bruges devrait finalement perdre Aleksandar Stankovic

La situation d'Aleksandar Stankovic devrait bientôt être réglée. Le Serbe semble bel et bien proche de retourner à l'Inter Milan.

Restera, restera pas ? Pour Aleksandar Stankovic, on oscillait entre deux tendances ces dernières semaines. Le milieu de terrain serbe a fait sensation en Jupiler Pro League, jusqu'à être élu Talent de l'année lors du gala des Pro League Awards lundi dernier. Mais son avenir demeurait incertain.

Acheté pour 9,5 millions d'euros auprès de l'Inter Milan, le Club de Bruges avait accordé aux Nerazzurri une clause de rachat prioritaire à hauteur de 23 millions d'euros. Une initiative dont on se réjouit à Milan car Stankovic pourrait déjà valoir bien plus gros.

Mais ces dernières semaines, une rumeur circulait comme quoi l'Inter Milan ne ferait pas du retour de Stankovic une priorité. Cela ouvrait donc la porte à une seconde saison au Club de Bruges - car une autre clause rendait très compliqué une vente à un autre club, sur laquelle l'Inter aurait conservé un pourcentage très élevé.

Done Deal and confirmed! Aleksander #Stankovic returns to #Inter, which triggered buyback clause (23M) from #ClubBrugge. Contract until 2031. Medicals already made. Inter will decide in the next days if keeping him in First Team or selling to PremierLeague (some clubs want him) https://t.co/C1zujHysjj — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 27, 2026

Finalement de retour à l'Inter Milan ?

L'espoir de conserver Stankovic aura cependant été de courte durée. Alors que l'Inter aurait des doutes concernant la capacité d'Aleksandar Stankovic à s'imposer en Serie A, la direction aurait décidé de tout de même activer la clause de rachat auprès du Club de Bruges. C'est ce qu'annonçait la semaine passée le spécialiste des transferts Matteo Moretti.





Une information confirmée ce jeudi par un autre journaliste italien, Nicolo Schirra. C'est désormais (quasi) certain : l'Inter Milan va rapatrier le fils de l'icone Dejan Stankovic. Le club lombard prendra ensuite la décision de le conserver ou... de le revendre à un club de Premier League, où il peut compter sur beaucoup d'intérêt.

Bref : le dindon de la farce est le FC Bruges, qui n'aura pu profiter du talent de Stankovic qu'une petite saison. Mais au vu du succès rencontré en Champions League et en championnat cette saison en partie grâce à ce transfert, le jeu en valait certainement la chandelle.