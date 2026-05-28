"Souviens-toi 2018" : deux soirées événement sur la Coupe du monde des Diables avec… Julien Cazarre

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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"Souviens-toi 2018" : deux soirées événement sur la Coupe du monde des Diables avec… Julien Cazarre
Photo: Pickx+ Sports
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Julien Cazarre, figure incontournable du paysage footballistique francophone, dont l'humour décalé et l'esprit incisif apportent rythme et spontanéité aux échanges, revisitent l'épopée 2018 des Diables à la Coupe du monde. C'est à voir sur Pickx+ Sport les 9 et 10 juin, juste avant le Mondial.

Deux soirées événement avec Thomas Meunier, Dedryck Boyata, Julien Cazarre et Lucie Drygalski, les 9 et 10 juin sur Pickx+ Sports. 

À l'approche de la Coupe du Monde, Pickx+ Sports dévoile "Souviens-toi 2018", une création originale produite en deux épisodes. L'émission replonge les supporters belges au cœur de l'épopée des Diables Rouges lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, à travers un dispositif élégant et immersif.

Pour incarner ces soirées, Pickx+ Sports réunit Lucie Drygalski, journaliste au regard affûté, et Julien Cazarre, figure incontournable du paysage footballistique francophone, dont l'humour décalé et l'esprit incisif apportent rythme et spontanéité aux échanges. Face à eux : Thomas Meunier et Dedryck Boyata, deux acteurs majeurs de l'aventure russe de 2018.

"Souviens-toi 2018" à voir sur Pickx+ Sports

Dans une atmosphère intime et sincère, les deux Diables Rouges reviennent sur les coulisses de la compétition, les moments de tension, les éclats de rire, les instants suspendus et les anecdotes jamais racontées d'une campagne entrée dans l'histoire.

L'émission prend place dans le cadre exclusif du Chalet Robinson, écrin emblématique niché au cœur de Bruxelles, qui renforce l'atmosphère chaleureuse et nostalgique du programme. Au fil des deux épisodes, archives, séquences iconiques, surprises et confidences touchantes se mêlent pour composer un récit fort et profondément humain.

"Souviens-toi 2018" sera diffusé sur Pickx+ Sports les 9 et 10 juin, à la veille de la Coupe du Monde. Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de football et les amoureux des grandes émotions sportives. Rendez-vous les 9 et 10 juin sur Pickx+ Sports.

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