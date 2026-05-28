Un flop coûteux du Club de Bruges pourrait retourner au pays

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un flop coûteux du Club de Bruges pourrait retourner au pays
Photo: © photonews

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On ne devrait pas revoir Zaïd Romero sous les couleurs du Club de Bruges. Le défenseur central argentin devrait en effet signer à River Plate.

Zaïd Romero (26 ans) avait signé au Club de Bruges en 2024 en provenance d'Estudiantes La Plate contre un montant de 5,5 millions d'euros. Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs d'Argentine, Romero n'a cependant pas convaincu à Bruges. 

Il n'a en effet disputé que 23 matchs en un an et demi, et a quitté les Blauw & Zwart en prêt l'hiver dernier direction Getafe. Là, Romero s'est refait une santé : titulaire en Liga, il disputera 15 matchs et inscrira un but pour le club espagnol. 

Zaïd Romero de retour en Argentine ? 

Suffisant pour... figurer dans la liste élargie provisoire de la Coupe du Monde 2026 établie par Lionel Scaloni. Mais a priori pas suffisant pour convaincre le FC Bruges de lui redonner une chance, même s'il y est encore sous contrat jusqu'en 2028. Romero ne restera pas non plus à Getafe, qui ne lèvera pas l'option d'achat. Mais une solution serait en passe d'être trouvée. 

En effet, selon les informations du média argentin Bola VIP, Zaïd Romero se dirigerait vers un retour au pays. River Plate serait tout proche de rapatrier le défenseur central, dont la valeur marchande est désormais estimée à 2,5 millions d'euros, loin au-dessus du montant de 7 millions qu'il a valu au sommet de sa forme. 

Le coach de River Plate aurait validé son profil, et la direction du club de Buenos Aires aurait pris ses renseignements concernant un transfert. Bruges ne serait certainement pas contre un départ, mais risque de devoir se résigner à une lourde perte par rapport au prix d'achat du joueur. 

En attendant, Zaïd Romero peut toujours rêver de participer à la Coupe du Monde 2026, même si sa présence dans le groupe final désigné par Lionel Scaloni serait une énorme surprise. Kevin Mac Allister, qui évolue au même poste, est un autre candidat sérieux.

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