Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/05: Scherpen

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Scherpen

Récompensé aux Pro League Awards, un cadre de l'Union pourrait bien s'en aller

Kjell Scherpen a été mis à l'honneur au gala des Pro League Awards, en tant que gardien du championnat ayant conservé ses filets inviolés le plus de fois. Il pourrait décrocher un transfert. (Lire la suite)