Analyse L'un des chantiers d'Anderlecht : il faudra des patrons

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
L'un des chantiers d'Anderlecht : il faudra des patrons
Deviens fan de Anderlecht! 4349

Le RSC Anderlecht vient de boucler l'une des pires saisons de son histoire. La qualité n'était pas suffisante, mais un autre problème devra être réglé.

Antoine Sibierski entame ses travaux herculéens pour remettre le Sporting d'Anderlecht sur pied. Il doit composer avec les erreurs des directions sportives précédentes, exactement comme Olivier Renard avait dû faire de son mieux avec les armes et moyens dont il disposait. 

Mais l'une des décisions de Renard n'a pas payé : recruter principalement des jeunes joueurs à la plus-value évidente, mais à l'expérience insuffisante. L'idée était de se baser sur ce qui se passait dans d'autres clubs, comme le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise. 

Olivier Renard avait à l'époque souligné que l'expérience, à Anderlecht, était présente "sur le banc" avec Besnik Hasi, Edward Still, mais aussi et surtout Lucas Biglia et Jérémy Taravel, jeunes retraités, pour amener leur vécu de joueurs au jeune groupe anderlechtoois. Problème : ça ne marche pas comme ça. Sur le terrain, le seul vrai patron était Colin Coosemans.

Coosemans trop loin du jeu, Hazard ne l'a pas fait

Mais un gardien ne dirige pas le jeu et a peu d'influence sur le cours des choses. C'est aussi ce qui a poussé Coosemans à parfois trop en faire, sur la pelouse comme en-dehors. Nous l'avons fort critiqué pour cela, mais le portier anderlechtois a pris son rôle à coeur.

À Bruges, chaque ligne ou presque a un patron avec des Brandon Mechele ou Hans Vanaken. L'Union peut compter sur Christian Burgess. Le RSCA aurait dû pouvoir compter sur Thorgan Hazard, mais ce n'est pas dans la personnalité de ce dernier de taper du poing sur la table. Antoine Sibierski veut corriger cela : on devrait donc voir arriver des joueurs d'expérience et/ou de caractère cet été au Lotto Park. 

Dans la veine d'un Jan Vertonghen, donc, mais en un peu plus jeune car il faudra qu'il apporte une plus-value sportive sans risquer de passer la saison à l'infirmerie. Et si possible, deux leaders arriveront : un en défense et un au milieu de terrain (même si en défense, Marco Kana donne la sensation qu'il pourrait jouer ce rôle clef). Autour de ça, Sibierski pourra injecter de la qualité, là aussi bien nécessaire...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Matias Fernandez-Pardo explique enfin son choix pour la Belgique : "Il y a eu une mauvaise interprétation" Interview

Matias Fernandez-Pardo explique enfin son choix pour la Belgique : "Il y a eu une mauvaise interprétation"

14:40
Le premier d'une longue liste : un premier renfort venu de... troisième division à l'Antwerp

Le premier d'une longue liste : un premier renfort venu de... troisième division à l'Antwerp

14:15
Discussions en bonne voie : le Standard fonce sur l’un de ses anciens jeunes pour remplacer Homawoo

Discussions en bonne voie : le Standard fonce sur l’un de ses anciens jeunes pour remplacer Homawoo

13:43
"Souviens-toi 2018" : deux soirées événement sur la Coupe du monde des Diables avec… Julien Cazarre

"Souviens-toi 2018" : deux soirées événement sur la Coupe du monde des Diables avec… Julien Cazarre

13:20
La fin des espoirs ? Le Club de Bruges devrait finalement perdre Aleksandar Stankovic

La fin des espoirs ? Le Club de Bruges devrait finalement perdre Aleksandar Stankovic

11:30
Soulagement pour Carl Hoefkens malgré la descente en D2 néerlandaise

Soulagement pour Carl Hoefkens malgré la descente en D2 néerlandaise

12:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/05: Scherpen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/05: Scherpen

10:00
Un flop coûteux du Club de Bruges pourrait retourner au pays

Un flop coûteux du Club de Bruges pourrait retourner au pays

11:00
Deux anciens de Jupiler Pro League dans la liste des Pays-Bas pour la Coupe du Monde 2026

Deux anciens de Jupiler Pro League dans la liste des Pays-Bas pour la Coupe du Monde 2026

09:15
Récompensé aux Pro League Awards, un cadre de l'Union pourrait bien s'en aller

Récompensé aux Pro League Awards, un cadre de l'Union pourrait bien s'en aller

10:00
Le Standard et deux autres clubs belges sur la piste d'un Diable Rouge ?

Le Standard et deux autres clubs belges sur la piste d'un Diable Rouge ?

10:30
1
Un grand talent belge de plus opte pour la République Démocratique du Congo à l'âge de 18 ans

Un grand talent belge de plus opte pour la République Démocratique du Congo à l'âge de 18 ans

09:40
4
Alors qu'il n'est même pas encore officiellement licencié, on sait qui succédera à Sébastien Pocognoli

Alors qu'il n'est même pas encore officiellement licencié, on sait qui succédera à Sébastien Pocognoli

08:45
2
Enfin une porte de sortie ? Un candidat sort du bois pour Yari Verschaeren

Enfin une porte de sortie ? Un candidat sort du bois pour Yari Verschaeren

21:30
2
Voici quand Zeno Debast espère être prêt pour jouer avec les Diables Rouges

Voici quand Zeno Debast espère être prêt pour jouer avec les Diables Rouges

08:21
Un départ à la RAAL : il va rejoindre le Sporting Charleroi

Un départ à la RAAL : il va rejoindre le Sporting Charleroi

07:46
1
Genk retient son souffle concernant Zakaria El Ouahdi

Genk retient son souffle concernant Zakaria El Ouahdi

07:30
"Avec ces deux joueurs toute la saison, on était dans le top 6" : Marc Wilmots fait le bilan du Strandard

"Avec ces deux joueurs toute la saison, on était dans le top 6" : Marc Wilmots fait le bilan du Strandard

07:00
2
Sibierski prospecte : Anderlecht sur les traces d'un ancien entraîneur à poigne de Pro League

Sibierski prospecte : Anderlecht sur les traces d'un ancien entraîneur à poigne de Pro League

19:30
1
Thomas Meunier ouvre la porte à un retour en Belgique : "Je suis prêt, mais eux, le sont-ils ?"

Thomas Meunier ouvre la porte à un retour en Belgique : "Je suis prêt, mais eux, le sont-ils ?"

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/05: Hoedaert - Verschaeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/05: Hoedaert - Verschaeren

22:00
🎥 Un but aura suffi : un vainqueur forcément inédit en Conférence League

🎥 Un but aura suffi : un vainqueur forcément inédit en Conférence League

23:00
"Les Carolos ont activé l'extincteur" : le témoignage édifiant d'un steward liégeois du choc wallon

"Les Carolos ont activé l'extincteur" : le témoignage édifiant d'un steward liégeois du choc wallon

22:30
3
C'est signé : un défenseur de la RAAL se relance en D1 FFA

C'est signé : un défenseur de la RAAL se relance en D1 FFA

22:00
Voici les premières dates et les premiers adversaires connus pour les matchs amicaux du RFC Liège

Voici les premières dates et les premiers adversaires connus pour les matchs amicaux du RFC Liège

21:00
La quatrième et dernière saison de Marlon Fossey au Standard ? "J'espère que le succès est à portée de main"

La quatrième et dernière saison de Marlon Fossey au Standard ? "J'espère que le succès est à portée de main"

20:40
Nathan De Cat reçoit un conseil de Romelu Lukaku pour son avenir

Nathan De Cat reçoit un conseil de Romelu Lukaku pour son avenir

17:30
9
La direction a réfléchi pendant plusieurs jours : le couperet en passe de tomber pour Pocognoli

La direction a réfléchi pendant plusieurs jours : le couperet en passe de tomber pour Pocognoli

20:03
Le MVP Roman Ferber et le Liégeois Sami El Anabi promus, champions et en C1 : "Ce sera David contre Goliath" Interview

Le MVP Roman Ferber et le Liégeois Sami El Anabi promus, champions et en C1 : "Ce sera David contre Goliath"

19:16
Pays-Bas, États-Unis, Panama... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Pays-Bas, États-Unis, Panama... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

14:57
Officiel : le premier transfert de l'été carolo était presque une évidence

Officiel : le premier transfert de l'été carolo était presque une évidence

18:35
1
"Je veux jouer chaque rencontre de D1A pour la gagner" : Lommel commence à rêver de la saison prochaine

"Je veux jouer chaque rencontre de D1A pour la gagner" : Lommel commence à rêver de la saison prochaine

18:00
Détails, chiffres : quelle est l'étendue des dégâts à Sclessin après les incidents de Standard - Charleroi ?

Détails, chiffres : quelle est l'étendue des dégâts à Sclessin après les incidents de Standard - Charleroi ?

16:40
1
"Cela m'a sans doute coûté ma carrière au Standard" : quand Roland Duchâtelet imposait un joueur à Rednic

"Cela m'a sans doute coûté ma carrière au Standard" : quand Roland Duchâtelet imposait un joueur à Rednic

17:00
1
La finale de la Conference League de ce mercredi soir vaut le détour : voici pourquoi

La finale de la Conference League de ce mercredi soir vaut le détour : voici pourquoi

16:20
"Il est en forme, hein" : Thomas Meunier se montre rassurant concernant Romelu Lukaku

"Il est en forme, hein" : Thomas Meunier se montre rassurant concernant Romelu Lukaku

16:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved