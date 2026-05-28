La Belgique U17 battue pour son deuxième match au championnat d’Europe

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Une victoire et une défaite, tel est le bilan des U17 de notre équipe nationale après leurs deux premiers matchs au championnat d’Europe. Les Diablotins ont été logiquement battus par l’Espagne, ce jeudi.

Après leur victoire contre la Croatie (0-2) acquise il y a trois jours, les U17 de notre équipe nationale disputaient leur deuxième match de poules du championnat d’Europe face à l’Espagne, l’un des favoris à la victoire finale.

Une rencontre qui a démarré de la plus mauvaise des manières pour les Diablotins, menés dès la neuvième minute avec l’ouverture du score d’Abdou Kemo Badji (Atlético de Madrid) sur un assist d’Ebrima Tunkara (FC Barcelone).

Dominatrice dans le jeu, l’Espagne n’a laissé pratiquement aucune opportunité à nos jeunes compatriotes, qui ne se sont procuré que 0.18 "but attendu" sur l’ensemble de la rencontre. Un total très faible.

Les U17 de la Belgique battus contre l’Espagne à l’Euro

Défaite, donc, de la Belgique, qui jouera son dernier match de poules dimanche contre l’Estonie, hôte de la compétition. Une victoire serait synonyme de qualification pour les demi-finales.



La composition de la Belgique : Seghers, Moorthamer, Strouwen, Blondeel, El Morabet, Van Gelder, Dierckx (68e Kalonji), Driessen (68e Onehese), Onia Seke (68e Nga Kana), Benktib (90+2e Ojea), Achahbar (88e Garcia).