OFFICIEL : première recrue de l’été pour l’Union, qui surprend encore sur le mercato

Le mercato de l’Union Saint-Gilloise est lancé. Le club de la capitale vient d’enregistrer l’arrivée de Nikki Havenaar, défenseur central japonais d’origine néerlandaise mesurant deux mètres. Le joueur de 31 ans arrive en provenance du SV Ried, en première division autrichienne.

En Belgique, la saison 2025-2026 est terminée depuis le week-end dernier... sauf pour La Gantoise, cinquième des Champions Play-Offs derrière Anderlecht et devant Malines, et le Racing Genk, vainqueur des Europe Play-Offs au nez et à la barbe du Standard, qui se disputeront le barrage européen, ce dimanche.

Cela signifie que tous les autres clubs peuvent se mettre à l’action sur le marché des transferts et à la confection de leur noyau de la saison prochaine. C’est le vice-champion, l’Union Saint-Gilloise, qui vient d’annoncer un premier renfort ce jeudi.

Il s’agit de Nikki Havenaar, un défenseur central japonais d’origine néerlandaise de 31 ans et de deux mètres qui évoluait du côté du SV Ried, en première division autrichienne.

Un profil atypique, une indemnité sous le million d’euros

Il est né à Nagoya lorsque son père, Dido Havenaar, officiait au club de la ville en qualité d’entraîneur des gardiens, poste qu’il a également occupé au sein de l’équipe nationale japonaise. Issu du village de Hazerswoude-Dorp, près de La Haye, cet ancien portier avait quitté ADO Den Haag pour le SC Mazda en 1986, et n’a plus quitté le Japon depuis.

International japonais chez les espoirs, Nikki Havenaar n’a jamais été appelé avec les A de sa sélection. Formé au Japon et passé par la Suisse, le robuste défenseur de deux mètres arrive au Parc Duden contre une indemnité avoisinant les 500 000 €.





Le robuste défenseur central, au profil ressemblant donc quelque peu à celui de Christian Burgess, a signé un contrat courant jusqu’au 30 juin 2029 dans la capitale. Dans le sens des départs, l’Union Saint-Gilloise pourrait enregistrer prochainement celui d’Anan Khalaili, pour qui un accord pourrait être trouvé avec Naples autour d’une indemnité avoisinant les 20 millions d’euros.