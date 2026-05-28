Le Standard et deux autres clubs belges sur la piste d'un Diable Rouge ?

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le Standard et deux autres clubs belges sur la piste d'un Diable Rouge ?
Photo: © photonews

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Norman Bassette pourrait quitter Coventry City après un prêt réussi du côté de Kaiserslautern. Trois clubs belges seraient sur le coup.

Norman Bassette (21 ans) a connu une saison mouvementée. En 2024, l'attaquant belge avait quitté le Stade de Reims pour Coventry City contre 2,4 millions d'euros, mais il n'avait pas convaincu lors de la saison 2024-2025, n'inscrivant que 2 buts en 29 matchs de Championship.

L'été dernier, le club anglais a donc envoyé Bassette en prêt dans son ancien club, où il ne retrouvera pas vraiment ses marques (1 but en 12 matchs de Ligue 2). Lors du mercato hivernal, nouveau prêt pour l'ancien attaquant du KV Malines, direction Kaiserslautern, en D2 allemande.

Là, Norman Bassette se relancera avec 2 buts et 2 passes décisives en 16 rencontres pour le club de 2.Bundesliga. Prêté avec option d'achat, il va cependant retourner à Coventry City où il est encore sous contrat jusqu'en 2028.

Le Standard, STVV et Westerlo sur le coup ?

Mais selon les informations de Foot Mercato, plusieurs clubs belges seraient tentés à l'idée de rapatrier le Diable Rouge, qui avait décroché une sélection surprise sous Domenico Tedesco en 2024. Saint-Trond, le KVC Westerlo mais aussi le Standard suivraient de près l'attaquant de 21 ans.

Ce n'est pas la première fois qu'un retour en Jupiler Pro League est évoqué pour Norman Bassette. En Belgique, le très rapide attaquant formé à l'AS Eupen et à Caen avait laissé un excellent souvenir. Il avait marqué 5 buts en 23 rencontres sous les couleurs du KV Malines. 

Estimé à 1,8 million d'euros seulement, Bassette pourrait donc être une très belle opportunité à son poste. À seulement 21 ans (il était encore appelé en mars dernier chez les Espoirs de Gill Swerts), sa marge de progression est encore réelle, même s'il a certainement besoin d'enfin se poser dans un même club afin de passer un palier. S'il est difficile de juger la crédibilité de cette rumeur, elle n'est en tout cas pas irréaliste. 

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