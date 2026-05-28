Récompensé aux Pro League Awards, un cadre de l'Union pourrait bien s'en aller

Kjell Scherpen a été mis à l'honneur au gala des Pro League Awards, en tant que gardien du championnat ayant conservé ses filets inviolés le plus de fois. Il pourrait décrocher un transfert.

Kjell Scherpen (26 ans) pourrait-il quitter l'Union Saint-Gilloise ? Le quartier des dauphins du Club de Bruges a remporté le Gant d'Or de la Pro League lundi dernier aux Pro League Awards, ayant réalisé le plus grand nombre de clean-sheets sur une saison.

Très convaincant avec l'USG, Scherpen, qui était arrivé l'été dernier du club "partenaire" de l'USG, Brighton & Hove Albion, pourrait ne pas faire de vieux os. En effet, selon les informations du "gourou" du mercato Fabrizio Romano, le Néerlandais aurait des touches en Europe.

Des clubs italiens, allemands et anglais s'intéresseraient au portier unioniste, qui serait, selon Romano, bel et bien sur le départ. Scherpen est encore sous contrat jusqu'en 2028 au Parc Duden.

Le jackpot pour l'Union ?

L'Union Saint-Gilloise avait dépensé 2 millions d'euros l'été dernier pour s'offrir les services de Scherpen et pourrait donc rapidement faire une plus-value sur le grand (2m06) gardien néerlandais.

Transfermarkt évalue en effet Kjell Scherpen à 7 millions d'euros après sa belle saison, lors de laquelle il a conservé ses filets inviolés à 21 reprises en 43 rencontres toutes compétitions confondues.



